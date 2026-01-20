Raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” un seriāla “Bez pēdām. Anna Jansone" prezentācija
FOTO: prezentē Latvijā vēl nebijušu televīzijas oriģinālsaturu - dokumentālo "true crime"
Pirmdien, 19. janvārī, "Tet" biroja telpās Rīgā pirmo reizi tika demonstrēta dokumentālā raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” pirmā sērija, kā arī prezentēts gaidāmais dokumentālais izmeklēšanas seriāls “Bez pēdām. Anna Jansone".
True crime žanrs jau vairākus gadus ir viens no skatītāju iecienītākajiem, un interese par to turpina pieaugt. Nu to ķērušies veidot arī latvieši.
Žanrs, kas piesaista arvien vairāk skatītāju
“Mums ir svarīgi veidot tieši Latvijas oriģinālo un unikālo saturu, kas rosina mūs visus ne tikai uzzināt, bet arī domāt līdzi, ko tieši katrs no mums var mācīties no konkrētajiem stāstiem, lai mēs visi kopā katru dienu veidotu vēl labāku, atsaucīgāku un viens otram palīdzošāku sabiedrību. Mēs redzam, ka true crime saturs ir ar augstu pieprasījumu arī Latvijā un esam pārliecināti, ka tas gūs plašu skatītāju atzinību, piedāvājot patiesos notikumos balstītus vietējos stāstus izcilā kino kvalitātē,” norāda Uldis Tatarčuks, "Tet" galvenais izpilddirektors.
“Nozieguma rekonstrukcija” – septiņi notikumi, kas satricinājuši Latvijas sabiedrību
Pašmāju dokumentālā raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” idejas autore un vadītāja ir rakstniece un kino producente Lelde Kovaļova, kura kopā ar galveno žurnālistu Robertu Šteinbergu, rekonstrukciju režisoru Vladu Kovaļovu un izmeklēšanas konsultanti Rolandu Bulu stāsta par septiņām nozīmīgām krimināllietām, kas pēdējo divdesmit gadu laikā būtiski ietekmējušas Latvijas sabiedrību. Raidījums atklāj ne tikai noziegumu gaitu, bet arī sabiedrības tumšākās puses un to, kā ikviens var pasargāt sevi un citus. Raidījums tapis ciešā sadarbībā ar izmeklētājiem, advokātiem, kriminālistikas ekspertiem un pieredzējušiem žurnālistiem, apkopojot līdz šim maz zināmas detaļas un arhīvu materiālus. Projektā apvienots kino kvalitātes vizuālais izpildījums, rūpīga pētniecība un profesionāla komanda, kas spēj sarežģītus un dokumentālus notikumus izstāstīt ar cieņu pret faktiem, upuriem un viņu ģimenēm.
“Bez pēdām. Anna Jansone” – viena no skaudrākajām pēdējo gadu pazušanas lietām
Savukārt dokumentālais izmeklēšanas seriāls “Bez pēdām. Anna Jansone” seko notikumu gaitai un padziļināti pēta Annas Jansones un viņas jaundzimušās meitas Luīzes pazušanu 2023. gada novembrī. Notikumam dzīvoja līdzi visas valsts izmeklējošās instances, mediji un arī sabiedrība, cerot, ka abas meklētās personas ir dzīvas. Kas īsti notika? Seriāls šķetina gan ģimenes, gan ārējos apstākļus, kas varēja izraisīja šo skumjo notikumu virkni, kā arī kritiski izvērtē sabiedrības, atbildīgo iestāžu un mediju lomu izmeklēšanas procesā, aplūkojot gan atbildību, gan to, kā notikumi tika atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos. Dokumentālo izmeklēšanas seriālu vada "360 Ziņu" žurnāliste un moderatore Madara Rudzīte.
“Nozieguma rekonstrukcija” pirmā sērija “Klasesbiedri” skatītājiem būs pieejama jau no 22. janvāra "Tet TV+" platformā. Kopumā raidījumā paredzētas septiņas sērijas, kas katru ceturtdienu atklās arvien jaunas izmeklēšanas lietas aizkulises. Savukārt no 9. februāra pirmdienu vakaros pulksten 21.15 true crime oriģinālsaturu papildinās dokumentālais izmeklēšanas seriāls “Bez pēdām. Anna Jansone”, kas piecu sēriju garumā būs skatāms televīzijas kanālā "360".