Noklausies - Patrisha izdod jaunu dziesmu "Zemūdene"
Mūziķe Patrisha klausītājiem nodod dziesmu "Zemūdene" no novembrī iznākušā debijas albuma "Periodi". Tā vēsta par cilvēka iekšējo pasauli un atbildību par savu dzīvi. Līdz ar skaņdarbu tiek prezentēts arī videoklips šai dziesmai.
Singls “Zemūdene” tapis īpašos apstākļos un iemieso dziļi personisku pieredzi, iekšēju cīņu un pašizziņu. Dziesma aizsākās kādā saulainā, bet aukstā dienā, kad, neskatoties uz pēkšņu saslimšanu, Patrisha devās uz iepriekš ieplānotu studijas sesiju, lai radītu jaunu mūziku vai vismaz skici nākamajam darbam. Dziedātājai bija aptuvena dziesmas vīzija, savukārt producentam Kristapam Ērglis izdevās to strukturēt un izveidot sākotnējo formu, kas ļāva attīstīt melodiju un teksta idejas.
Vēlāk studijas darbam pievienojās arī Rūdolfs Macats, kurš iespēlēja taustiņinstrumentus un radīja izteiksmīgus bekvokālus dziesmas piedziedājumam. “Zemūdene” gandrīz trīs gadus dzīvoja autores telefonā kā nepabeigts ieraksts, līdz beidzot aizvadītā gada vasarā tā tika pilnībā pabeigta un ierakstīta gala versijā.
Jau dziesmas tapšanas procesā Patrisha skaidri iztēlojās arī tās vizualizāciju, tāpēc “Zemūdenei” tapis arī videoklips, kuru veidojuši video mākslinieki Ritvars Bluka un Reinis Ūbelis. Klipā apvienotas dziedātājas personīgās vīzijas ar režisora Reiņa Ūbeļa ideju, iedvesmu smeļoties no Mejas Derenas 1943. gada filmas “Pēcpusdienas tīkli” (“Meshes of the Afternoon”).
"Gan dziesma, gan videoklips vēsta par cilvēka iekšējo pasauli un atbildību par savu dzīvi. Tas ir stāsts par to, kā bieži vien paši kļūstam par saviem lielākajiem ienaidniekiem – ar šaubām, pārlieku pārliecību vai citu uzliktiem priekšstatiem. “Zemūdene” simboliski ataino grimšanu savās emocijās un domās, lai nonāktu līdz apziņai, ka izkļūt no šīs dzelmes iespējams tikai pašam. Dziesma aicina nepadoties grūtībās, lauzt citu uzliktos rāmjus, meklēt sevī spēku un dzīvot patiesu dzīvi, jūtoties labi savā ādā,” saka Patrisha.