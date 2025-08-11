Kultūras gardēži dodas baudīt "Laima Rendezvous Jūrmala" pirmo dienu; 25.07.2025
Dzintaru koncertzālē piektdien sākās festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala", kas turpināsies līdz svētdienai. Triju dienu laikā uz skatuves kāps mākslinieki no ...
Dziedātāja Patrisha savu jaunāko māsu iedrošina darboties modes industrijā. Un Hanna jau ir ceļā uz Milānu!
Laimas Vaikules festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala" dziedātāju Patrishu, īstajā vārdā Patrīciju Kseniju Cuprijanoviču, aizkulisēs atbalstīja māsa Hanna, kas viņai vizuāli līdzīga - gluži kā dvīņumāsa.
"Tas ir vakara biežāk dzirdētais kompliments, drīzāk pat jautājuma formā – prasīja, vai mēs esam dvīņumāsas. Nē, esam māsas ar piecu gadu starpību – es esmu vecākā, Hanna jaunākā,” koķeti smejot, sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" saka Patrisha.
Hanna pastāsta, ka abām māsām ir lieliskas attiecības, viņa ļoti bieži dodoties līdzi Patrishai uz viņas koncertiem: “Nereti asistēju un palīdzu māsai beksteidžā, kā arī pabildēju māsas sociālo tīklu saturam.” Papildinot māsas teikto, Patrisha norāda, ka Hanna vienmēr palīdz ar padomu: “Māsa kā jaunāks cilvēks zina trendīgākas aktualitātes, kuras es citreiz neņemu vērā. Viņa man iesaka, kas cilvēkus varētu uzrunāt, un tas man ļoti noder. Šādos svarīgos pasākumos Hannai uzticu pārvaldīt manus sociālos tīklus, dalīties ar to, kur mēs esam un ko darām, palīdzēt izveidot saturu, ko pēcāk nopublicēt. Māsa ir daudzpusīgs cilvēks, un man ir patiess prieks viņu ņemt līdzi, jo mana ģimene ir arī mana komanda. Tā pie viena ir arī drošības un komforta sajūta. Un es arī ļoti priecājos dot savai māsai iespēju apgrozīties šādās vietās un cilvēkos, pieredzēt un satikt arī kādu savu elku.”
Izrādās, Hanna bērnībā fanojusi un iedvesmojusies no lielākās māsas skatuves gaitām: “Māsa mani iedrošinājusi kopš 11 gadu vecuma darboties modes jomā. Kā bērns, kas meklē hobiju un intereses, sāku iet modeļu skolā, gāju mācīties defilē, jau vēlāk darbojos aģentūrā kā modele, esmu arī piedalījusies dažāda veida fotosesijās dažādiem brendiem, kā arī Rīgas modes nedēļās. Kopā ar ģimeni nesen izveidojām savu brendu "Hanna Elysian C Concept", kurā ir mans apģērbs, Patrishas merčs un mammas Janas skaistie rokdarbi. Šajā pavasarī pabeidzu 12. klasi un nu jau esmu ceļā uz Itālijas pilsētu Milānu, kur došos trīs gadus studēt modi. Virzīšu savu dzīvi vairāk modes industrijā.” Un Patrisha par to ļoti priecājas, jo māsa varēs piedzīvot pati savus sasniegumus, izaugsmi un izpausties sev interesējošā jomā.
Māsas ar vecākiem jau devušās uz Milānu, lai palīdzētu iekārtot Hannai dzīvokli, kur mitināties studiju laikā. “Es arī ļoti vēlos Patrishai parādīt Milānu, cik pilsēta ir skaista, jo viņa te nekad nav bijusi. Ceru, ka Patrisha bieži brauks pie manis ciemos,” tā Hanna.
