Kas ir jaunā latviešu dziedātāja Patrisha, kura 17 gadu vecumā noslēgusi līgumu ar mūzikas industrijas gigantu

Ko tu teiktu, ja tev vajadzētu par sevi pastāstīt pavisam svešam cilvēkam?

Ka esmu ļoti uzticama persona. Man var uzticēt arī noslēpumus. Darbu vienmēr izdarīšu laikus un iespējami vislabākajā versijā.

Kuru savu sasniegumu tu šobrīd vērtē visaugstāk?

Tie ir pašas spēkiem gūtie muzikālie panākumi, līgums, ko noslēdzu ar leiblu Universal Music, un pirmais singls, kas izdots tā paspārnē. Cits sasniegums – esmu atradusi pamatojumu un izskaidrojošus iemeslus vairākām ar sevi notiekošajām likumsakarībām un sajūtām.

Kas ir tavi elki, iedvesmas avoti, autoritātes?

Bez šaubām, iedvesmo atbalstītāji – ģimene, draugi, fani. Savukārt muzikālajā ziņā, tādu ir vesels lērums. Sekoju līdzi Džesijai Džei, YEBBA, Naomi Sālfīldai no Hiatus Kaiyote, Konoram Meisonam no Nothing But Thieves, M. J., Duai Lipai, Bilijai Ailišai un daaaaudziem citiem.

Cenšos būt pati, uzskatu, ka tikai tad cilvēks kļūst par autoritāti un iedvesmas avotu citiem. Un kādēļ gan nekļūt kādam par autoritāti, neiedvesmot cilvēkus, kuriem, iespējams, nenākas viegli izprast sevi, savu būtību un atrast īsto aizraušanos?

Labākais padoms, ko esi no kāda saņēmusi?

“Mazāk satraucies par lieko!” “Nedomā, kā tev liekas, ka tas ir... Jo tās ir tikai tavas domas par nepatiesām kāda cita domām.”

Atziņa, kurai nešaubīgi tici? Vai – tavs dzīves moto.

“Ja neizdarīji darbu šodien, tad tā tam bija jābūt – paspēsi vēlāk un izdarīsi labāk.” Jāpiebilst, ka esmu ļoti pedantiska un nelabprāt kavēju termiņus, tāpēc man “vēlāk” nozīmē neizdarīt vispār.

Par ko mīli pasmieties?

Par notikumiem, kuri agrāk šķita kā pasaules gals. Par to, ka citi smejas, par labu humora izjūtu.

Kas tevi aizkustina?

Esmu ļoooti emocionāla persona, mani var saraudināt jebkas un jebkurš. Asarām sariesties liks gan labs, gan slikts aizkustinājums. Ļoti mīļa un jauka ir cilvēku labsirdība, rūpes par otru.

Cik svarīgs tev ir tavs vizuālais tēls? Kā tu veido savu imidžu?

Vizuālajā izskatā man ir svarīgi nepazaudēt savu personīgo kreativitāti un būtību. Vienmēr (!) būtisks ir komforts. Lai gan varu uzvilkt arī kleitu un augstpapēžu kurpes, visbiežāk tomēr valkāju ērtas bočas un bikses.

Kā atpūties, lai patiešām atpūstos?

Zīmēju vai gleznoju, guļu, skatos filmas, pavadu laiku kopā ar mīļajiem.

Vai tev ir vēl kādi citi talanti?

Haha, daudzi ir teikuši, ka man ir talants ēst visu un cik vien daudz gribu, un nepieņemties svarā. Joks. Īpašās dotības laikam būs zīmēšana, gleznošana, ēst gatavošana, krāsošanās un uzacu kustināšana tā, lai sanāk vilnītis (Smejas.).

Esi suņu, kaķu vai zaķu cilvēks?

Esmu gan suņu, gan kaķu, gan zaķu cilvēks.

Laimes mirklis ir...

Būt kopā ar tiem, kurus patiesi mīli.

Kas tevi visvairāk pārsteidz šajā pasaulē?

Visvairāk biedē un apbēdina tas, ka robotisma dēļ pasaule reāli iet bojā.

Tu mēdz savu vārdu ierakstīt Google meklētājā?

Reiz to intereses pēc darīja mana māsa. Tur bija tikai vecas fotogrāfijas un raksti, kas saistīti ar mūziku.

No kā tu varētu atteikties mūzikas dēļ?

No skolas!

Vai tev ir svarīgi patikt – kā sievietei, kā mūziķei?

Vienmēr ir patīkami saņemt apkārtējo novērtējumu par darbu un sniegumiem. Bet vai gribas un ir svarīgi patikt? Tā ir neizbēgama šīs industrijas daļa. Man svarīgāk ir nodarboties ar to, kas patīk un kas aizrauj, kā saka – ar to, kas viegli nāk.

Ar ko sākas tava diena?

Ar acu atvēršanu.

Kas tev šķiet visgrūtākais dzīvē?

Tikt galā ar emociju uzplūdiem, ar melnajiem lūzuma brīžiem. Vēl – atrast lietām jēgu, saprast, kāpēc pats esi te un tagad, kāpēc to visu dari. Grūti ir arī aizmirst senus, bet sāpīgus notikumus.

Ko tu gribētu sasniegt?

Mērķi ir daudzi, bet tieši mūzikā – rakstīt dziesmas, izdot albumu, doties savā koncerttūrē. Vienkārši dzīvot to dzīvi, kāda tā dota, izbaudīt un nepadoties.

5 lietas, bez kurām neiztikt

Rotas

Tās man ir īpašas un vienmēr vienas un tās pašas. Piešķiru tām lielu nozīmi, tās sargā, palīdz un atgādina par kādu. Ar rotām jūtos gan drošāk, gan brīvāk.

Foto: no privātā arhīva

Mūzika, jo sevišķi Spotify

Pašsaprotami neatņemama manas ikdienas sastāvdaļa. Visbiežāk klausos Spotify aplikācijā, kurā esmu izveidojusi vairākus sarakstus. Bez mūzikas – nekur!

Foto: no privātā arhīva

Konfektes

Veselības dēļ vairākkārt esmu centusies atteikties no saldumiem, bet nekad tas nav izdevies ilgāk par divām dienām. Esmu saldummīle, varu neēst daudz, bet dienā obligāti vismaz vienu kārumu. Neuzskatu, ka tas ir slikti, jo saldumi man personīgi sagādā prieku, un tas ir galvenais!

Foto: no privātā arhīva

Telefons

Nepieciešama mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Sociālie tīkli šobrīd ir viens no galvenajiem, turklāt labākajiem sevis reklamēšanas paņēmieniem. Nenoliegšu, ka tas ietekmē arī cilvēku savstarpējo komunikāciju un uzvedību reālajā dzīvē.

Foto: no privātā arhīva

Lūpu balzams

Par sevi rūpējas katrs, arī es! Man patīk justies labi, tāpēc, lai lūpas būtu glītas un pasargātas, tās attiecīgi kopju. Tik vienkāršs iemesls.

Foto: no privātā arhīva

