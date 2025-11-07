Patrishas debijas albuma "Periodi" prezentācijas ballīte
FOTO: sirsnīgā gaisotnē savu pirmo solo albumu tautās laiž dziedātāja Patrisha
Ceturtdien, 6. novembrī, dziedātāja un dziesmu autore Patrisha "The Sinners Bar" prezentēja savu debijas albumu "Periodi", kas ir muzikāls stāsts par personīgām transformācijām mūziķes dzīvē.
Patrisha savā muzikālajā ceļā ir augusi sabiedrības acu priekšā – ar savu pirmo singlu “Es varu būt tā” viņa pieteica sevi jau 17 gadu vecumā. Tagad, pēc vairāku Latvijā iemīļotu singlu izdošanas, uzkrātas skatuves pieredzes un personīgas izaugsmes, māksliniece nonākusi pie sapņa, kas lolots kopš bērnības – sava pirmā albuma.
Albums “Periodi” atklāj dažādus posmus Patrishas dzīvē, vienlaikus aicinot klausītājus skatīties savai dzīvei acīs bez filtriem, novērtēt apkārtējo pasauli, cilvēkus un sevi pašu.
“Viss, ko mēs pieredzam, veido mūsu personīgo vēsturi, kas ļauj mums augt, pilnveidoties, mācīties un atrast savas patiesās vērtības. Savukārt šī pieredze veido mūs par tiem cilvēkiem, kādi esam dotajā brīdī, laikā un periodā. Savu vēsturi, neskatoties uz to, vai to glabājam kā atmiņas vai mēģinām no tās izbēgt, mēs nesam sevī. Es vēlētos, lai cilvēki vairāk spēj saskatīt visu dzīvo mums apkārt tādu, kāds tas ir – novērtēt un cienīt ne tikai dabu, bet arī līdzcilvēkus. Mūsdienās ir būtiski izbēgt no mākslīgi uzburtā un kaut uz brīdi atgriezties laikos, kad dzīve noritēja tiešā kontaktā. Aicinu savus klausītājus apzināties sevi, neizlikties par kādu citu – pašu izdomātu un uzspēlētu personību, un nekaunēties būt sev pašam,” saka Patrisha.
Līdz ar albumu tiek prezentēts arī singls un videoklips “Gribu”, kas tapis sadarbībā ar mūziķi I MEAN LOVE un vēsta par savstarpējo dialogu divu cilvēku attiecībās, izgaismojot emocionālo tuvību, gaidas un atšķirīgus veidus, kā tiek izpausta mīlestība. Kā norāda Patrisha, dziesma atgādina, ka cilvēkiem ir dažādas mīlestības un jūtu izpausmes.