Raita un Laura Ābeļu filma "Dieva suns" neiegūst Eiropas Kinoakadēmijas balvas animācijas un Eiropas filmas kategorijās, triumfē franču "Arko" un norvēģu "Sentimental Value"
Sestdien Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Berlīnē Latvijas režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles pilnmetrāžas animācijas filma "Dieva suns" nav ieguvusi balvas abās tām nominētajās kategorijās "Labākā animācijas filma" un "Eiropas filma".
Kā labākā animācijas filma tika atzīta Francijas filma "Arko" ("Arco").
Labākās Eiropas filmas kategorijā uzvarēja norvēģu režisora Joahima Trīra filma "Sentimental Value" ("Sentimentāla vērtība"). Trīrs tika atzīts kā labākais režisors, bet galveno lomu izpildītāji Stellans Skašgords un Renāte Reinsve tika atzīti par labāko aktieri un labāko aktrisi.
Šogad Eiropas Kinoakadēmijas balvas tika pasniegtas 38. reizi. Svinīgā ceremonija notika Berlīnē, "Haus der Kulturen der Welt", kur to klātienē apmeklē aptuveni 1000 kinoprofesionāļu no visas Eiropas, arī no Latvijas. Ceremonijas tiešraide pieejama Eiropas Kinoakadēmijas balvas tīmekļvietnē.
Šis ir ceturtais gads pēc kārtas, kad viena no piecām Eiropas Kinoakadēmijas nominētajām pilnmetrāžas animācijas filmām ir saistīta ar Latvijas vārdu - 2022. gadā piecniekā iekļuva Signes Baumanes filma "Mans laulību projekts", 2023. gadā - septiņu valstu kopražojums "Meitene un dzinējsuns", bet 2024. gadā - Ginta Zilbaloža "Straume", kas kļuva par uzvarētāju un saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu.
"Dieva suns" pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2025. gada jūnija sākumā Traibekas festivālā Ņujorkā, ASV. Pēc pasaules pirmizrādes filma ir demonstrēta vairāk nekā 50 starptautiskos kinofestivālos visā pasaulē. Līdz šim filma saņēmusi arī vairākas balvas starptautiskos festivālos.
Animācijas filma "Dieva suns" bija arī Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijai kategorijā "Labākās starptautiskās filmas balva". Pastāv iespēja, ka filma tiks nominēta kā viena no labākajām pilnmetrāžas animācijas filmām. Nominācijas "Oskara" balvai šajā un citās kategorijās izziņos 22. janvārī.
Filma "Dieva suns" saņēmusi astoņas nominācijas Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" gan labākās filmas kategorijā, gan par labākajiem aktierdarbiem, režiju, scenāriju, animācijas mākslinieka un komponista darbu. "Lielā Kristapa" balvas pasniegs noslēguma ceremonijā 1. martā.
No aprīļa filmu "Dieva suns" izrādīs uz lielajiem ekrāniem ASV, Francijā un franču valodā runājošajās teritorijās, Vācijā un Grieķijā. Līdz šim regulārajā kinorepertuāra apritē ārpus Latvijas bija nonākusi brāļu Ābeļu Simtgades filma "Baltu ciltis/ Pēdējie Eiropas pagāni".
Filmas vizuālo pasauli veidojis mākslinieks Harijs Grundmanis un operators Mārcis Ābele, scenāriju radījuši Ivo Briedis, brāļi Ābeles un Grundmanis, animācijas darbus vadījuši Aigars Gercāns un Kristīna Rezviha. Galvenajās lomās ir Jurģis Spulenieks, Agate Krista, Regnārs Vaivars, Einars Repše, Kristians Kareļins. Filmas producenti ir Raitis Ābele, Kristele Pudane un Džovanni Labadessa.
Eiropas Kinoakadēmija dibināta 1989. gadā kā Eiropas Kino biedrība, tās pirmais prezidents bija Ingmārs Bergmans, kurš biedrību dibināja kopā ar 40 filmu autoriem, lai veicinātu Eiropas kino industrijas attīstību. No 2024. gada Eiropas Kinoakadēmiju vada aktrise Žiljeta Binoša, patlaban akadēmijas biedru lokā ir vairāk nekā 5400 kinoprofesionāļi, no Latvijas - gandrīz 30.