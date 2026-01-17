Supermodele Žizele Bundhena sniedz retu ieskatu jaunajā ģimenes dzīvē
Brazīliešu supermodele Žizele Bundhena pērn sagaidīja pasaulē savu pirmo kopīgo bērnu ar jauno vīru Hoakimu Valenti. Viņai ir vēl divi vecāki bērni, kuri dzimuši pirmajā laulībā ar amerikāņu futbolistu Tomu Breidiju.
Žizele Bundhena jauno gadu iesāk mīlestības, ģimenes siltuma un pateicības pilna. 45 gadus vecā bijusī supermodele vietnē “Instagram” dalījusies ar retu ieskatu savā privātajā dzīvē. Viņa publiskojusi ģimenes fotogrāfiju sēriju, kur redzams viņas jaunais vīrs džiu-džitsu treneris Hoakims Valente, Žizeles vecākie bērni un abu jaundzimušais dēls.
“Gadam sākoties, mana sirds ir pateicības pilna par brīžiem, ko pavadīju, atgūstot spēkus kopā ar ģimeni. Lai šis gads jums nes mīlestību, veselību, mieru un jaunus piedzīvojumus,” pie fotogrāfijām rakstīja Bundhena. “Lai jūs atrastu drosmi ieklausīties savas sirds aicinājumā un arvien dziļāk iepazītu un iemīlētu sevi. Novēlu jums bezgalīgu svētību un priekšā esošu skaistu ceļu. Lai 2026. gads kļūst patiesi priecīgs un piepildīts. Sūtu jums tik daudz mīlestības,” viņa noslēdza.
Vienā no fotogrāfijām redzams viņas mazais dēls klausāmies, kā viens no vecvecākiem spēlē ģitāru. Jaunāko atvasi Bundhena kopā ar Valenti sagaidīja pasaulē 2025. gada februārī.
Citā attēlā redzams, kā mazulis pavada laiku baseinā kopā ar savu vecāko brāli Bendžaminu un māsu Vivjenu (13), kurus Bundhena audzina kopā ar bijušo vīru Tomu Breidiju.
Vēl kādā sirsnīgā mirklī Valente nofotografēts sporta zālē uz jogas paklāja, kad stiepšanās vingrinājumu laikā balansē mazo dēliņu uz savām pēdām. Visās fotogrāfijās mazuļa seja palikusi apslēpta — tieši tāpat, kā attēlos, ko Bundhena publiskoja aizvadītā gada decembrī.
Ierakstā iekļauts arī kopīgs attēls ar supermodeles dvīņu māsu Patrīciju.
Bundhena un Valente apprecējās aizvadītā gada decembrī intīmā ceremonijā, klātesot tuvākajiem draugiem un abu ģimenēm. “Viņš ir sajūsmā, ka pēc kopīga bērna piedzimšanas viņi beidzot oficiāli salaulājušies,” izdevumam “Page Six” norādījis labi informēts avots. Bundhena un Valente sāka satikties 2023. gadā, bet savas attiecības publiski apstiprināja nākamajā gadā.