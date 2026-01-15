Timotijs Šalamē beidzot sper nākamo soli attiecībās ar Kailiju Dženeri
Filmas “Mārtijs Lieliskais” (“Marty Supreme”) aktieris Timotijs Šalamē publiski, bet vēl atturīgi, apstiprinājis attiecības ar realitātes šova zvaigzni Kailiju Dženeri.
Timotijs Šalamē beidzot padarījis savas attiecības ar Kailiju Dženeri oficiālas - vismaz “Instagram” vidē. Pēc trīs gadu ilgas draudzēšanās aktieris pirmo reizi sociālajos tīklos netieši apliecinājis attiecības ar realitātes televīzijas zvaigzni.
Šalamē (30) šobrīd piedzīvo īpaši veiksmīgu periodu — aizvadītajā svētdienā viņš ieguvis savu pirmo “Zelta globusu” par lomu filmā “Mārtijs Lieliskais”. Visā balvu sezonas laikā viņu aktīvi atbalsta arī mīļotā sieviete. Aktieris vairākkārt savās pateicības runās publiski paudis mīlestību un atzinību Kailijai (28), taču līdz šim viņa nebija parādījusies Timotija “Instagram” kontā.
Tas mainījās pirmdien, 12. janvārī, kad Šalamē publiskoja svinīgu fotogrāfiju sēriju. Vērīgākie fani uzreiz pamanīja kādu zīmīgu detaļu — vienā no attēliem Timotijam balvu palīdz noturēt kopta sievietes roka, kas pieder Kailijai Dženerei. Turklāt šķiet, ka tieši Kailija ir uzņēmusi šo fotogrāfiju.
Ierakstā redzami arī aizkulišu mirkļi no ceremonijas, kas norisinājās viesnīcā “Beverly Hilton”, kā arī kopbilde ar filmas “Mārtijs Lieliskais” režisoru Džošu Safdiju.
“PALDIES, PALDIES, PALDIES!!!!!!! MILZĪGA PATEICĪBA!!!!!!,” pie fotogrāfiju sērijas rakstīja Šalamē, pievienojot vairākas balvu un raķešu emocijzīmes.
Komentāru sadaļā fani aktīvi reaģēja uz šo atturīgo attiecību publiskošanu. Kāds rakstīja: “Kailija tur balvu kopā ar tevi.” Citi slavēja Kardašjanu-Dženeru klana zvaigzni par fotogrāfijām: “Kailija klusi, bet izcili pastrādājusi pie bildēm”, “Paldies, Kailija, par šīm fotogrāfijām.”
Kailija Dženere un Timotijs Šalamē
Šalamē un Dženere jau kopš iepazīšanās centušies slēpt savas attiecības no publiskas uzmanības, nereti radot baumas par iespējamu šķiršanos. Tomēr pēdējos mēnešos situācija acīmredzami mainījusies.
Realitātes šova “The Kardashians” zvaigzne aktieri pavadījusi uz vairākiem nozīmīgiem pasākumiem, tostarp pagājušajā nedēļā notikušo “Critics’ Choice Awards” ceremoniju. Saņemot balvu kā labākais aktieris par lomu filmā “Mārtijs Lieliskais”, Šalamē pateicības runā atklāti pauda mīlestību pret Kailiju.