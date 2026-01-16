Pasaulē bagātākais monarhs ir 50 reizes turīgāks par karali Čārlzu - viņam ir 43 miljardu ASV dolāru kapitāls
Taizemes karalim Ramam X pieder 32 miljardu sterliņu mārciņu (43 miljardi ASV dolāru) liela bagātība, kas ir 50 reizes lielāka nekā britu valdnieka Čārlza III kapitāls. Pasaules bagātākā monarha īpašumā ir 17 000 māju, 38 privātās lidmašīnas, 300 automašīnas un 52 luksusa jahtas.
Neskaitot 15 miljardus sterliņu mārciņu (20 miljardi ASV dolāru), kas tiek uzskatīti par Kroņa īpašumu (teorētiski tie pieder monarham, bet tiek komerciāli pārvaldīti viņa vārdā), 77 gadus vecā karaļa Čārlza III personīgā bagātība tiek lēsta aptuveni 640 miljonu mārciņu (860 miljoni eiro) apmērā. Lai gan šī summa ir ievērojama, tā ir niecīga salīdzinājumā ar neticamo bagātību, kas pieder 73 gadus vecajam Taizemes karalim Ramam X.
Ekstravagantais austrumu monarhs, kā ziņots, ir iztērējis daļu no saviem 32 miljardiem mārciņu (43 miljardi ASV dolāru), iegādājoties 17 000 māju, 38 privātās lidmašīnas, 300 automašīnas un 52 luksusa jahtas. Oficiāli pazīstams kā Viņa Majestāte karalis Maha Vadžiralongkorns Bodindradebajāvarangkuns, Taizemes valdnieks kronēts 2016. gadā, divus mēnešus pēc iepriekšējā monarha Bhumibola Aduljadeja nāves. Viņš atlika savu kronēšanu, lai dotu laiku sērošanai par tēvu.
Kļūstot par desmito Čakri dinastijas monarhu — kas valda Taizemē kopš 1782. gada — Rama mantoja 43 miljardus ASV dolāru (aptuveni 32 miljardus sterliņu mārciņu) kapitālu, kas tūlīt padarīja viņu par pasaulē bagātāko monarhu. Tādējādi viņš ir aptuveni 50 reizes bagātāks par karali Čārlzu.
Kā ziņots, Rama līdz šim ir prasmīgi pārvaldījis savu milzīgo bagātību, ieguldot nekustamajos īpašumos un telekomunikāciju nozarē, būtiski palielinot jau tā lielo kapitālu. Karaļa plašais īpašumu portfelis ietver gan komerciālas ēkas un luksusa viesnīcas, gan arī vēsturiskas pilis.
Viņam arī pieder iespaidīga spēkratu kolekcija, kas sastāv no aptuveni 300 luksusa automašīnām — sākot no klasiskajiem “Rolls-Royce” modeļiem līdz modernām supermašīnām. Ramam pieder arī personīgā "gaisa flote", kas sastāv no 38 helikopteriem un lidmašīnām, daudzas no kurām ir īpaši pielāgotas karaļa prasībām. Sekojot Taizemes tradīcijām, viņa īpašumā ir ceremoniju flote, kas sastāv no 52 zeltītām laivām, kuras tiek izmantotas regulārām upju procesijām, kas akcentē monarhijas dziļās kultūras saites ar valsti.
Tāpat kā Lielbritānijas Kroņa īpašums, arī Taizemē darbojas Kroņa īpašuma birojs, kas pārrauga karaliskās ģimenes komerciālās intereses. Tomēr Rama arvien vairāk pārņem personīgo kontroli pār šo organizāciju. Daži taizemieši apstrīd Ramas valdīšanu, aicinot uz demokrātiskām reformām, konstitucionālām izmaiņām un, galvenais, uz Taizemes “lèse-majesté” likumu atcelšanu — kas paredz kriminālatbildību par jebkādu monarha kritiku. Ir radušies arī jautājumi par karaļa milzīgo bagātību, ko daudzi uzskata par nepieņemamu līdzās Taizemes acīmredzamajai ekonomiskajai nevienlīdzībai.
2019. gadā Rama uzņēmās tiešu kontroli pār divām armijas vienībām, un šo lēmumu Džošua Kurlanciks no Ārpolitikas padomes raksturoja kā “centienu tuvināt valsti absolūtai monarhijai”. Savā rakstā izdevumam “World Politics Review” Kurlanciks norādīja: kamēr tagadējā monarha tēvs Bhumibols bija relatīvi atturīgs savās politiskajās darbībās, Rama ir "spējis sevi nostādīt Taizemes politikas centrā, samazinot gan armijas, gan politiķu varu”.