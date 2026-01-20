VIDEO: Biogrāfiska drāma “Hamnets” - mīlestība nemirst, bet pārveidojas

Biogrāfiska drāma “Hamnets” – kinoteātros no 23. janvāra
Pateicoties tādām smalkām un niansētām filmām kā “Jātnieks” (“The Rider”) un “Oscar” balvu saņēmusī “Klejotāju zeme” (“Nomadland”), scenāriste uz režisore Hloja Žao ir ieguvusi reputāciju, kā viena no savas paaudzes talantīgākajām režisorēm.
Tagad, savu novatorisko pieeju kino mākslai Hloja demonstrē strādādama pie filmas “Hamnets”, kurā viņa piedalās ne tikai kā scenāriste un režisore, bet arī producente un montāžas autore. Filma stāsta par Viljama Šekspīra un Agneses laulībām un fokusējas uz notikumiem, kuri skar viņu abu dēlu Hamnetu un iedvesmoja Šekspīru savam nemirstīgajam šedevram “Hamlets”.
Filmas pamatā ir rakstnieces Megijas O`Farelas tāda paša nosaukuma romāns un pēc izdevuma “New York Times Book Review” datiem atrodas 2020. gada labāko daiļliteratūras darbu pieciniekā. Šo stāstu rakstniece sapņoja izstāstīt veselu trīsdesmit gadu garumā, kopš pirmo reizi viņas uzmanības lokā nonāca mazpazīstami fakti no Viljama Šekspīra privātās dzīves, konkrēti – par viņa vienīgo dēlu Hamnetu, kurš vienpadsmit gadu vecumā bija miris no mēra epidēmijas. “Man likās ļoti netaisnīgi attiecībā uz šo zēnu, ka neviens nekad nebija viņu saistījis ar vairākus gadus vēlāk uzrakstīto lugu “Hamlets””, stāsta rakstniece Megija O`Farela, “Šis bērns tika pamests dzīves sānceļos un palika sava slavenā tēva ēnā, tāpēc rakstot grāmatu man bija svarīgi parādīt viņa īsās dzīves nozīmīgumu. Vecāki viņu ļoti mīlēja un bez viņa mums nebūtu bijusi slavenā luga.”
Filmas producentiem bija ļoti svarīgi izvēlēties pareizo režisoru – tādu, kurš spētu atainot uz ekrāna Megijas O`Farelas grāmatā pasniegtā stāsta vēstījuma veidu un Šekspīra sievas Agneses sarežģīto raksturu. Visi piekrita, ka pateicoties viņas nevainojamajai radošajai biogrāfijai, Hloja Žao ir ideāla kandidatūra. “Hlojai ir ne tikai unikāla pieeja kino filmēšanas procesam, bet viņai ir arī viena no iejūtīgākajām dvēselēm, kādu jebkad esmu saticis,” apgalvo viens no filmas producentiem, režisors Sems Mendess, “Viņas ciešā sadarbība ar Džesiju Bakliju un Polu Meskalu ļoti palīdzēja viņiem kā aktieriem pilnībā atvērties un radīt filmu, kura līdz šim neredzētā veidā vienlaicīgi ir gan ļoti atklāta, gan ļoti delikāta.”
“Skaistais un atmiņā paliekošais stāsts, kurš ir lasāms Megijas O`Farelas romānā, bija pelnījis, lai to ekranizētu režisors, kurš prastu saglabāt tā veselumu un nodemonstrēt sapratni par emocionālo un sarežģīto ceļu, kurš visa stāsta garumā būs ejams abiem galvenajiem varoņiem kopā ar filmas skatītājiem,” stāsta viens no filmas producentiem, režisors Stīvens Spīlbergs, “Es zināju tikai vienu režisoru, kurš prastu to izdarīt un tā ir Hloja Žao. Katru filmas kadru viņa prot cauraust ar savu nekļūdīgo sapratni par materiālu un talantu sasniegt ideālus aktierdarbus,”
Tikko iepazinusies ar romānu, Hloja atrada ar to saikni garīgā līmenī. “Es sajutu, cik grāmata ir aizraujoša,” stāsta režisore, “Tā bija ļoti emocionāla pieredze. Tā bija ļoti poētiska pieredze. Es to lasīju kā poēziju un šī ir tā kinematogrāfijas valoda, kura man ļoti patīk. Kā režisore, lasot grāmatu es jau redzēju, kā tās tēli sāk veidot vienotu ritmu. Es jutu šīs grāmatas sirdspukstus, kuri sakrita ar manējiem. Mani ļoti patika tas, ka grāmata aizskar nāves un nepastāvības tēmu, kā nerimdināmas bēdas un sāpes, iegūstot jēgu spēj dot impulsu mākslinieciskai izpausmei un iztēlei. Tas ir nenovērtējami, kad tev rokās ir tāds materiāls, ar ko var strādāt.”
Vēl pirms scenārija pabeigšanas, Hlojai Žao jau bija pilnībā skaidrs par aktieriem, kurus viņa vēlētos redzēt savā filmā un, kuriem pa spēkam būtu tikt galā ar šīm sarežģītajām lomām. Viņa jau bija tikusies ar Džseiju Bakliju un Polu Meskalu 2022. gadā, pavisam neoficiāli, kad abi bija devušies katrs savas filmas reklāmas turnejās. Polam bija priekšā grūts uzdevums – iejusties pasaules literatūras ikonas Viljama Šekspīra ādā. “Simtiem gadu laikā viņš ir kļuvis par cilvēku, kuram ir monumentāla vērtība,” stāsta aktieris Pols Meskals, “Taču viņā noteikti slēpās sarežģīti un vēl līdz šim neizzināti iemesli kāpēc viņš rakstīja tieši tā, kā rakstīja. Man vajadzēja kļūt par viņu un strādājot pie šī tēla, veltīju daudz laika, lai iedziļinātos viņa rakstīto monologu jēgā, kur var atrast dziļāku skaidrojumu viņa paša būtībai.”
Par savām izjūtām, strādājot pie filmas “Hamnets”, režisore Hloja Žao saka tā: “Mūsu pasaule atrodas uz sliekšņa, mēs visi jūtam milzīgu spriedzi un spiedienu. Mēs jūtam, ka tuvojās jauna līdzsvara stāvoklis. Daudzi no mums ir sastinguši, bailēs pat pakustēties, lai neizjauktu šo trauslumu. Cilvēku acīs ir bailes. Bailes no tā, kas var notikt un notiks. Bailes par to, ka mēs vairs nekontrolējam savu dzīvi. Bailes, ka mēs vairs neesam drošībā un vairs nevaram paļauties uz beznosacījuma mīlestību. Un beigu beigās – tās ir bailes no nāves, no bezjēdzīgas nāves. Bet mīlestība nemirst, tā pārveidojās. Tā ir varenākā metamorfoze Visumā un es ļoti ceru, ka mūsu filma kalpos tam par atgādinājumu.”
Par filmu: 1580. gads, Anglija. Latīņu valodas skolotājs Viljams Šekspīrs satiek brīvdomīgo Agnesi, un abi, viens otra apburti, uzsāk kaislīgu romānu. Viņi apprecas, un viņu ģimenē piedzimst trīs bērni. Kamēr Vils tālajā Londonā uzsāk daudzsološu karjeru teātrī, Agnese paliek viena pati ar mājas dzīves nastu. Kad notiek traģēdija, tas būs pārbaudījums viņu abu reiz tik nesatricināmajai saiknei, taču šī pieredze sagatavo augsni Šekspīra šedevra "Hamlets" tapšanai. “Oscar” balvas ieguvēja, režisore Hloja Žao piedāvā dziļi emocionālu stāstu par mīlestības sarežģītību un mākslas, un radošuma dziedinošo spēku.
Lomās: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson
Režisore: Chloé Zhao