VIDEO: Avantūriska filma “Mārtijs Lieliskais” - ir jāsapņo tikai lielus sapņus

Avantūriska filma "Mārtijs Lieliskais" - ir jāsapņo tikai lielus sapņus
Aiz durvīm ir 1952. gads, Mārtijs Mauzers ir iestrēdzis mazā veikaliņā Īstsaidā, tirgojot apavus – tas ir viņa darbs, kuru viņš nebija izvēlējies un tā ir dzīve, kura šobrīd liekas absolūti paredzama un nolemta. Par viņa glābiņu kļūst galda teniss.
Glābiņš ne tikai no veikala, bet arī no pasaules, kura pieprasa noteiktas kārtības ievērošanu attiecībā uz ģimeni, rajonu un nerakstītiem likumiem, kuri norādā uz dažādu lietu svarīguma pakāpi. Vienīgā problēma ir tā, ka pēckara Amerikā galda teniss aboslūti netiek uztverts nopietni, kā rezultātā Mārtija sapnis apkārtējiem liekas tikai kā joks. Visiem, izņemot viņam pašam. Taču apsmiešana, kurai Mārtijs tiek pakļauts, nav viņa vienīgais šķērslis ceļā uz sapņa piepildīšanu – viņam vēl ir neciešami valdonīga māte, draudzene bērna gaidās, tukšas kabatas un piedevām arī visa kapitālistiskā sistēma. Taču pat šīs sistēmas briesmīgākie vampīri nespēj traucēt Mārtijam kļūt par Mārtiju Lielisko, jo katrs šķērslis, ar kuru viņš dzīvē sastopas, ir tikai iemesls dubultot savus centienus.
“Mārtijs ir ambiciozs jauns cilvēks, kurš grib, lai viņu atzīst par izcilāko tenisa spēlētaju pasaulē,” stāsta galvenās lomas atveidotājs Timotijs Šalamē, “Lai arī viņš varbūt ir izcilākais pasaulē, ja ņem vērā notiekošā apstākļus un vietu, kurš viņš dzīvo, Mārtijs tajā pašā laikā ir absolūti vienkāršs puisis no Īstsaidas, kādu tur ir simtiem. Viņš ir īstena sapņotāja iemiesojums, romantiķis un nelabojams optimists. Tas ir stāsts par kļūšanu pieaugušam, kad jaunības bezkompromisu individualitāte var būt vienlaicīgi gan atbrīvojoša, gan arī ierobežojoša. Mārtija aklā ticība savam sapnim liek viņam labāk iepazīt pašam sevi un izmainīt savu dzīvi.”
Savu septīto pilnmetrāžas filmu, kura iezīmē septiņpadsmit gadus ilgo karjeru, filmas “Mārtijs Lieliskais” režisors Džošs Safdi veido savā īpašajā rokrakstā, piepildot stāstu ar adrenalīnu un emocionālo dziļumu, padarot šo filmu par teju episka izmēra kino, kura notikumi aptver visu pasauli. “Mārtijs Lieliskais” ir kā svaiga gaisa malks, vienlaicīgi aizraujošs un asu izjūtu pilns piedzīvojums no Īstsaidas Ņujorkā uz Londonu, Parīzi, Tokiju, līdz Lielajām piramīdām un atpakaļ. “Mārtija ticība savam sapnim ir balstīta uz ticību pašam sev, taču beigu beigās citu ticība viņam kļūst par pašu svarīgāko,” stāsa filmas režisors Džošs Safdi, “Visa Mārtija dzīve ir balstīta uz ticību. Tie, kas viņam notic, seko viņam tālāk, bet tiem kas nenotic – tiek vienkārši notriekti no kājām. Šis stāsts par Amerikāņu sapni ir neticami jaudīgs. Pēckara laikā lielie sapņi kļuva par starptautiskiem fenomeniem, apstiprinot domu, ka atsevišķi cilvēki ir spējīgi vienatnē veidot vēsturi un spēlēt galveno lomu pasaules veidošanā. Mārtijs atspoguļo pārliecību un ambīcijas, kuras bija raksturīgas pēckara Amerikai.”
Režisors Džošs Safdi pierunāja aktrisi Gvinetu Paltrovu atgriezties no ilgstošā pārtraukuma, lai nospēlētu filmā “Mārtijs Lieliskais” neaizmirstamo Keju Stounu. Bijusī Holivudas zvaigzne Keja jau labu laiku atpakaļ ir atteikusies no savas karjeras par labu laulības komfortam un drošībai ar kādu bagātu uzņēmēju. “Kejā ir traģēdija – dzīve, kuru viņa bija izvēlējusies un dzīve, ar kuru viņa ir samierinājusies… Keja ir ļoti sarežģīta sieviete, kura ir atteikusies no sabiedriskās dzīves un tagad ir dziļi noslēgusies sevī,” stāsta aktrise Gvineta Paltrova, “Keja saprot, ka viņas attiecības ar Mārtiju ir merkantilas, taču tajā pašā laikā tas ir viņas glābšanas riņķis. Mārtijs pamodina viņā to, kas viņai bija licies jau sen aizmirsts. Vērot to, kā kāds cenšas sasniegt to, no kā pati esi atteikusies – ta sir neaprakstāmi skumji.”
Aktieris Timotijs Šalamē esot bijis neaprakstāmi priecīgs, kad līdz viņam bija nonācis filmas “Mārtijs Lieliskais” scenārijs. “Man scenārijs likās, kā no gaisa nokritusi ļoti neparasta komēta, kuru ir radījis režisors, atrodoties savā karjeras virsotnē,” atceras aktieris, “Ar režisoru mums izveidojās attiecības, kuras varu nosaukt par brālību – viņš palīdzēja man atklāt sevī tādas šķautnes, par kurām es iepriekš filmējoties pat nebiju nojautis.” Kad filmā tiek izmantoti sporta sacensību momenti, tie parasti kalpo tēlu attīstības atainošanai, iezīmējot gan jaunas īpašības pašos tēlos, gan arī sižeta līnijā. Tāpēc filmā īpaši svarīgas bija arī ainas ar galda tenisu. “Filmā par sportu, vai līdzīgā satura filmā, paša sporta ainas ir kā mūzikas priekšnesumi muzikālajās filmās,” apgalvo Timotijs Šalamē, “Taču tajā pašā laikā, “Mārtijs Lieliskais” nav gluži filma par sportu – zināmā mērā tai ir sporta filmas uzbūve, bet tas tomēr vairāk izskatās pēc avantūriska kino par smalki izplānotu aplaupīšanu, pēc mīlas stāsta un stāsta par ambīcijām, pēc stāsta par tiekšanos pēc sapņa un piedzīvotām vilšanām, kuras tevi tikai padara stiprāku.”
