Raimonda Paula 90. jubilejā Krutojs viņu nodēvē par PSRS galveno Maestro
Šodien, 12. janvārī, Maestro Raimondu Paulu dzimšanas dienā sveica arī Krievijas komponists un producents Igors Krutojs, kurš viņu nosauca par “galveno Padomju Savienības Maestro” un atsevišķi atcerējās kopīgo projektu, kas agrāk bija vasaras simbols Jūrmalā, – konkursu-festivālu “Jaunais vilnis”.
“Šodien savu 90. jubileju svin Padomju Savienības galvenais Maestro, PSRS tautas skatuves mākslinieks Raimonds Pauls, kurš radījis milzīgu skaitu dziesmu, kas joprojām skan kādreiz tik lielās un skaistās valsts cilvēku dvēselēs un sirdīs… Joprojām katra Raimonda parādīšanās uz skatuves ir notikums; viņa dzirkstošais humors apvienojumā ar nevainojamu mieru sejā ir prieks ikvienam, kas ar viņu saskaras… Un cik brīnišķīgi, ka pirms 22 gadiem mēs ar Raimondu izveidojām konkursu–festivālu “Jaunais vilnis”, kas populārajai mūzikai devis daudz jaunu vārdu un dziesmu,” sociālajā tīklā “Instagram” rakstīja Krutojs.
“Dārgais Raimond, veselību un prieku Jums! Lai Dievs dod nosvinēt arī 100 gadu jubileju — un tad vēl ko vairāk iecerēsim… Mīlu un ļoti cienu, mans vecākais un senais draugs,” piebilda komponists.
Jau ziņots, ka Raimonds Pauls savu apaļo 90. dzimšanas dienu svin 12. janvārī. Maestro jubileju svin ar koncertiem un īpašām programmām, un šajā dienā gan klausītāji, gan kolēģi dalās atmiņās par viņa mūziku.