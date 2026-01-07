LTV komponista dzimšanas dienā rādīs jaunu dokumentālo filmu "Maestro Raimonds Pauls. Dziesmiņa par prieku"
Atzīmējot komponista 90 gadu jubileju, Latvijas Televīzija demonstrēs dokumentālu filmu "Maestro Raimonds Pauls. Dziesmiņa par prieku". Filma atklāj komponista radošo darbību, darba intensitāti un spēju nemitīgi radīt jaunas koncertprogrammas un dziesmas.
Flma būs skatāma 12. janvārī pulksten 21.10 LTV1 ēterā. Filma “Dziesmiņa par prieku” tapusi 2025. gadā un atklāj Maestro radošo ikdienu, sekojot koncertprogrammas “Šekspīrs. Soneti. Pauls. Busulis. Keišs” tapšanai mēģinājumos, radioierakstā un pirmizrādes atmosfērā, portālu Jauns.lv informēja LTV. Kamera seko Raimondam Paulam arī Jāņu vakara svētku un Ziemassvētku programmu tapšanā, fiksē Maestro atziņas, sarunas ar kolēģiem, pamācības jaunajiem solistiem un aktieriem, neiztrūkstošos jokus, atgādina par komponista Raimonda Paula plašo žanru amplitūdu no vienkāršām dziesmiņām (kā tās sauc pats Maestro) līdz kino un teātra mūzikai, džezam un mūzikliem.
“Piedzīvojām skaistu mirkli XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, redzot, ar kādu azartu un prieku Maestro pavadīja paša komponēto dziesmu “Mana tēvu zeme” ar Knuta Skujenieka dzeju, redzējām talsinieku sajūsmu, kad pie klavierēm “Intardienā” sēdās pats Maestro. Mēs nebijām visur, Maestro ikdiena ir ļoti piesātināta un aizņemta. Komandas vārdā pateicos Maestro, ka drīkstējām būt tuvumā, redzēt, runāt, baudīt viņa spēcīgo personību, melodijas un gūt prieku no piedzīvotā!” stāsta LTV filmas režisore Zita Kaminska.
Maestro Raimonda Paula dzīves ainiņas
Sarunās ar Maestro Raimondu Paulu filmā piedalās mūziķi un ar mūziku saistītas personības: Andris Keišs, Intars Busulis, Raimonds Macats, Uldis Marhilevičs, Māris Briežkalns, Mārtiņš Egliens, Anda Zadovska, Māra Eglīte un citi.
Svinot Maestro Raimonda Paula dzimšanas dienu, LTV1 skatītājiem būs pieejama īpaša programma: 10. janvārī pulksten 13.30 būs skatāma dokumentālā filma “Mūžīgais dzinējs. Raimonds Pauls” (2021), bet pulksten 21.10 – muzikālais šovs “Pārdziedi mani!” ar Raimonda Paula mūziku. 11. janvārī pulksten 11.40 būs dokumentālā filma “Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku” (1977). Savukārt 12. janvārī pulksten 10.35 skatītājiem tiek piedāvāta dokumentālā filma “Būt par Raimondu Paulu” (2006).