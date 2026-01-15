Andris Šķēle un Kristiāna Lībane laulībā ir jau 21 gadu: "Esam stipra ģimene"
Bijušais Ministru prezidents Andris Šķēle un viņa sieva kādreizējā politiķe Kristiāna Lībane-Šķēle publiskus pasākumus apmeklē reti.
Novembrī abi ieradās Rīgas pilī uz svētku pieņemšanu pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai.
Sabiedrībā pazīstamas personas ierodas Rīgas pilī uz svinīgo pieņemšanu; 18.11.2025.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Kristiāna Lībane-Šķēle pastāstīja, ka viņas ģimene allaž atzīmē 18. novembri. Arī šī reize nebija izņēmums – Kristiāna mājās klāja brokastu galdu, rotātu ar ziediem un svecēm, ievērojot valsts svētku stilistiku, kā arī savus tuvākos cilvēkus iepriecināja ar pašas ceptu kūku. “Mūsu ģimenē bija dubultsvētki – ar svētku brokastīm atzīmējām gan valsts svētkus, gan arī privātus svētkus. No rīta pie mums ciemojās Andra bērni un mazbērni,” viņa piebilst. Savukārt vakara izskaņā Andris un Kristiāna devās uz Rīgas pili, jo bija aicināti uz Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas svinībām pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Kristiāna precizē, ka ar vīru uz iepriekšējo gadu 18. novembra svinībām Rīgas pilī nav varējuši ierasties objektīvu iemeslu dēļ: “Tam nav nekāda zemteksta, kāpēc neesam iepriekš bijuši, jo norma ir būt, nevis nebūt.”
Andris un Kristiāna oficiāli gredzenus mija 2004. gada vasarā, šogad svinēja laulības 21. gadadienu. “Jā, tā var teikt, ka esam stipra ģimene jau 21 gadu,” nosaka Lībane-Šķēle. 2005. gada 26. maijā pasaulē nāca pāra dēls Edvards. Vēl Andrim Šķēlem no iepriekšējās laulības ir divas meitas: Anete un Madara.