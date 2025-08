Šķēles ģimenes piederošā uzņēmuma koncerna peļņa pērn sasniegusi 22,95 miljonus eiro

Tāpat vadības ziņojumā minēts, ka koncerna meitassabiedrība SIA "Inpo 30" iegādājās 19% AS "Arbo Windows Trading" balsstiesīgo akciju un 49% privilēģiju akciju. Vienlaikus "Firmas.lv" informācija liecina, ka 2025. gada 16. janvārī "Arbo Windows Trading" reorganizācijas rezultātā izslēgta no Uzņēmumu reģistra. Kompānija pievienota AS "Arbo Windows". Šobrīd "Arbo Windows" kapitālā "Inpo 30" pieder 47,92% A kategorijas priekšrocību akcijas un 0,42% parasto akciju.