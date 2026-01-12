Arhitektūras brīnums: Kaltenes "Lieldienu sala"
Brīvdienu māja “Lieldienu Sala” Kaltenē ir arhitektes Zaigas Gailes izlolots projekts. “Patvērums minimālismā”, jeb māja, kas dzīvo saskaņā ar dabu. ...
Māris Gailis par trīs miljoniem eiro beidzot pārdod savu "Lieldienu salu". Bet kas to nopirka?
Bijušais premjerministrs, uzņēmējs Māris Gailis un arhitekte Zaiga Gaile beidzot atraduši jaunu saimnieku savai Rojas novada Kaltenes ciema brīvdienu mājai Lieldienu sala, kas ģimenes īpašumā bija 20 gadus.
Pirms 20 gadiem, 2005. gadā, Māris Gailis Kaltenē iegādājās nodrupušu padomju laika ēku – sūkņu staciju jūrā uz mākslīgi izveidotas pussalas, kuru ar krastu savieno 300 metru garš akmens mols. Šī celtne savulaik tika būvēta kā lašu fabrikas sūkņu stacija, bet savu funkciju tā arī nekad netika pildījusi. Ēka 2006. gadā tika rekonstruēta pēc Zaigas Gailes projekta. Gaiļi šo namu sāka apdzīvot 2007. gadā, kad rekonstrukcijas darbi bija pabeigti un telpas apmēbelētas.
Ēku kopējā platība ir 566,65 kvadrātmetri, bet zemesgabals, uz kura tās atrodas, ir 10 067 kvadrātmetru liels. Mājā ir garāža divām automašīnām, dzīvojamā telpa pārvaldniekam virs garāžas, piecas guļamistabas (viena saimnieku un četras viesu), piecas darbistabas (viena saimnieku un četras viesu) un dzīvojamā halle ar virtuves un atpūtas zonu. Interjers ticis iekārtots stila tīrībā un minimālismā, ko rada ekskluzīva interjera priekšmetu kolekcija – arhitekte Zaiga Gaile par rekonstrukcijas procesu un mājas iekārtojumu ir sarakstījusi grāmatu, kurā daudz vietas velta tieši dizaina kolekcijas priekšmetu aprakstam. Ēkā ir jūtama industriāla vide, kas apvienota ar 21. gadsimta komforta augstākajiem standartiem. Jūras krastā izvietotajā ēkā var piedzīvot saullēktus un saulrietus.
Mājas priekšpusē ir helikoptera nosēšanās laukums ar betona plākšņu segumu. Pludmalē aiz galvenās ēkas atrodas peldu māja "Nautilus". Tā ir apšūta ar nerūsējošā tērauda plāksnēm un līdzinās zemūdenei. Peldu mājā ierīkota pirts. Mārim Gailim piederošais nams atzīts arī par nozīmīgu arhitektūras veikumu globālā mērogā un saņēmis vairākus apbalvojumus.
Gaiļa māja Kaltenē izpelnās pasaules slavu
Atpūtu Gaiļu brīvdienu mājās bija iecienījuši ne tikai radi, bet arī draugi un paziņas, kas pēc ciemošanās pie Gaiļiem vēl ilgi kavējās atmiņās par piedzīvoto viesmīlību un saturīgajām sarunām. Arī uzņēmējs apliecina, ka viņa Kaltenes mājas durvis allaž bijušas atvērtas ciemiņiem un ikviens ticis sirsnīgi uzņemts: “Mēs nekad neslēpām šo māju, un tā vienmēr bija diezgan atvērta publikai. Tur tāpat ir ballēts un pat dažas reizes ir iedots kādiem draugiem sarīkot savus svētkus.” Kaltenes māju uzņēmējs par 4,2 miljoniem eiro sāka tirgot jau 2017. gadā un, savu lēmumu pamatojot, teica: “Ir pagājuši 10 gadi, un laiks kaut kam jaunam. Neesmu no tiem, kas mēdz pieķerties lietām.”
Nu sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Māris Gailis neslēpj patīkamo saviļņojumu, atklājot, ka 2025. gada labākais darījums ir šā nekustamā īpašuma tirdzniecība. “18 gadus esam tur nodzīvojuši, un jāteic, ka sen jau vēlējāmies to pārdot, bet bija ļoti grūti atrast klientu tik specifiskam īpašumam. Beidzot tas gadījās, un mūsu īpašumu par trīs miljoniem eiro iegādājās, manuprāt, inteliģents cilvēks, kurš beigu beigās nopirka māju ar visām mēbelēm. Tas nozīmē, ka viņš ciena šo interjeru. Jāteic, ka man nav nostalģisku atmiņu. Gluži otrādi – esmu ļoti priecīgs, jo tagad varam būvēt kaut ko jaunu. Esmu iecerējis noskatīt zemesgabalu, un tad paši uzbūvēsim. Kopš Kaltenes īpašuma iegādes esam kļuvuši 20 gadu vecāki, un mums vairs tik liela māja nebija vajadzīga. To ēku tik lielu mēs paši neizgudrojām, tāda bija šī sūkņu stacija, ko rekonstruējām. Tāpat mums ir arī pietiekami plaša māja Ķīpsalā, kur varam viesus uzņemt,” par veiksmīgo darījumu sajūsmināts ir uzņēmējs.
Kas tad šo māju nopircis? Pēc žurnāla "Kas Jauns" izpētītā, Zemesgrāmatas dati liecina, ka par "Lieldienu salas" īpašnieku 5. decembrī kļuva SIA "Silver Group", kas pieder Alenam Baibekovam. Pēc internetā pieejamās informācijas, Baibekovs kopā ar citu bijušo sporta airētāju Igoru Demčakovu dibināja "EconomyBookings" – tā ir tīmekļa vietne, kas sniedz starptautiskus automašīnu nomas rezervēšanas pakalpojumus. "EconomyBookings" ir daļa no Baibakovam piederošā SIA "Booking Group Corporation" (tās apgrozījums 2023. gadā pārsniedza 150 miljonus eiro!). Un "Lieldienu sala" nav vienīgais Baibekova ievērības cienīgais pirkums beidzamo gadu laikā – 2024. gadā viņa "Silver Group" par 2,35 miljoniem eiro no uzņēmējas Lolitas Bemhenas iegādājās īpašumu Babītes pagastā.