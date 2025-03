Lolita Bemhena par 2,35 miljoniem pārdevusi savu īpašumu Piņķos

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", nu īpašums pārdots - Zemesgrāmatas dati vēsta, ka to par 2,35 miljoniem eiro no Bemhenas pērn oktobrī iegādājusies SIA "Silver Group", kurā patiesā labuma guvējs ir uzņēmējs Alens Baibekovs. SIA "Silver Group", kas nodarbojas ar holdingkompāniju darbību un finanšu nomu, aizpērn uzrādījusi gandrīz divu miljonu lielu peļņu. Vispār Baibekovs ir patiesā labuma guvējs 18 dažādos uzņēmumos. Un ienākumi viņam ir vareni: SIA "Gene Investments" aizpērn nopelnījusi 1,6 miljonus eiro, SIA "Booking Group Corporation" – 1,8 miljonus eiro, SIA "Booking Group" – pusmiljonu eiro. Pēc internetā pieejamās informācijas, Baibekovs kopā ar citu bijušo sporta airētāju Igoru Demčakovu dibināja "EconomyBookings" – tā ir tīmekļa vietne, kas sniedz starptautiskus automašīnu nomas rezervēšanas pakalpojumus. "EconomyBookings" ir daļa no Baibakovam piederošā SIA "Booking Group Corporation" (tās apgrozījums 2023. gadā pārsniedza 150 miljonus eiro!), un intervijās uzņēmējs pirms dažiem gadiem stāstīja, ka viņa platforma gadā apkalpojot miljonu pasūtījumu. Turklāt uzņēmuma tirgus plaši izpleties Ziemeļamerikā, Austrālijā un Jaunzēlandē.