Bebrs.
Sabiedrība
Šodien 10:13
Saulkrastos samazinās bebru skaitu; iedzīvotājus aicina būt saprotošiem
Saulkrastu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija informē, ka Saulkrastu pilsētā, Mārstaļu ielas posmā no Mārstaļu ielas līdz krustojumam ar Ganību ielu, līdz 15. aprīlim turpinās bebru populācijas regulēšanas medības.
Šīs medības tiek organizētas pēc pašvaldības uzdevuma, lai mazinātu bebru radīto kaitējumu un rūpētos par iedzīvotāju drošību un apkārtējo vidi. Tās nav komerciālas medības, un to norise notiks, ievērojot visas drošības prasības pilsētvidē.
Pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgi:
-
medību norises laikā, iespēju robežās, neuzturēties minētajā teritorijā,
-
pieskatīt savus mājdzīvniekus un nelaist tos brīvi bez uzraudzības,
- ievērot izvietotos brīdinājumus un norādes.