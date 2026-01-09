Maltā sākta kampaņa pret dalību 2026. gada “Eirovīzijā”
Palestīnas solidaritātes grupu un mākslas organizāciju koalīcija ir sākusi kampaņu, aicinot Maltu izstāties no 2026. gada “Eirovīzijas”, ja Izraēlai tiks ļauts piedalīties konkursā, apgalvojot, ka dalība šādos apstākļos nozīmētu genocīda normalizēšanu Gazā.
Kampaņa ar nosaukumu “Malta: No Music for Genocide” aicina gan Maltas valdību, gan “Public Broadcasting Services” (PBS) atteikties no dalības konkursā pēc Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) lēmuma atļaut Izraēlai piedalīties.
Iniciatīvu atbalsta vairākas organizācijas, tostarp “Malta Entertainment Industry and Arts Association” (MEIA), “Moviment Graffitti”, “Ġustizzja għall-Palestina”, “The Lebanese Advocates” un “The Watermelon Warriors”.
Paziņojumā grupas norādīja, ka kultūras pasākumi, piemēram, “Eirovīzija”, pēc būtības ir politiski, atsaucoties uz Krievijas izslēgšanu no konkursa pēc iebrukuma Ukrainā. Viņuprāt, Izraēlas dalības pieļaušana laikā, kad Gazā turpinās militārās operācijas, sūta nesodāmības signālu un veicina, kā viņi to raksturo, masu vardarbības pret civiliedzīvotājiem “balināšanu”.
Kampaņas rīkotāji norādīja, ka pēdējo divu gadu laikā nogalināti vairāk nekā 70 000 palestīniešu, kā arī uzsvēra, ka palestīnieši turpina saskarties ar piespiedu pārvietošanu un vardarbību Gazā un okupētajā Rietumkrastā, kā arī ar Izraēlas militārajām darbībām kaimiņvalstīs. Tāpat tika apgalvots, ka Izraēla ir palielinājusi ieguldījumus dalībā “Eirovīzijā” kā daļu no plašākas politiskās stratēģijas.
Grupas uzsvēra, ka Maltas turpmāka dalība konkursā būtu pretrunā valsts oficiālajai Palestīnas valsts atzīšanai, kā arī tās deklarētajai apņemšanās ievērot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Tās aicināja Maltu sekot citu valstu piemēram, kuras, pēc viņu teiktā, apsver vai atbalsta izstāšanos, tostarp Spānijas, Īrijas, Slovēnijas, Nīderlandes un Islandes.
Kampaņas ietvaros organizatori aicina arī māksliniekus, kultūras nozares darbiniekus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas publiski atbalstīt iniciatīvu, parakstot tiešsaistes formu vai sazinoties ar kampaņas rīkotājiem.
Organizatori norādīja, ka tuvākajās dienās tiks paziņots par turpmākām aktivitātēm, uzsverot, ka šis jautājums ir izvēle starp dalību kultūras pasākumā un politisko solidaritāti ar palestīniešiem.