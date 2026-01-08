Zināms, kādas dziesmas iekļuvušas "Muzikālās bankas 2025" finālā
Klausītāju un ekspertu balsojumā noskaidrotas tās 15 dziesmas, kas Latvijas Radio 2 aptaujā “Muzikālā banka 2025” sacentīsies par aizvadītā gada vērtīgākās popa un roka dziesmas titulu.
Uzvarētāju noteiks klausītāju un skatītāju balsojums noslēguma ceremonijas tiešraidē 24. janvārī īsi pēc pulksten 21, tā no Daugavpils olimpiskā centra būs gan klausāma Latvijas Radio 2, gan skatāma LTV1.
Apkopojot rezultātus, par vērtīgākās dziesmas titulu “Muzikālās bankas 2025” finālā sacentīsies šādas 15 dziesmas (norādītas alfabēta secībā):
- ACIS – YŪT
- ASARAS VAIRS NAV TĀ VĒRTAS – Luize Burmistrova
- BAUDAM! – FIŅĶIS
- CITOS MEDĪBU LAUKOS – Medību lauki
- DĀRZNIEKS – Viktors Buntovskis
- DZĪVE MŪS MĒTĀ – Atvara
- EZERA SONĀTE – Ivo Fomins
- GRIBĒJU BŪT ROKSTĀRS – Prāta vētra
- KAD IZDZISĪS – Miks Galvanovskis
- LABĀKĀ DOMA PASAULĒ – Carnival Youth, pied. Evija Vēbere
- LAI TEV APNĪK SKUMT – Sudden Lights
- PAŠAM BŪT – Emilija
- SAUCIET – Antra Stafecka
- TUVUMS – Dons
- VĒL VIENU REIZ – Kautkaili
„„Muzikālās bankas” apbalvošanas ceremonija ir piesātināts vakars ar klausītāju aizvadītā gada visiemīļotākajām melodijām. Šeit skan tikai pati labākā 2025. gada mūzika, kas spējusi radīt emocijas un uzrunāt klausītājus. Apskatot fināla dziesmu TOP 15, pēc pieredzes varam vērtēt, ka finālšovs būs vērienīgs – uz skatuves būs gan pieredzējuši profesionāļi, gan daudzsološi jaunpienācēji. Turklāt līdzās finālistu priekšnesumiem uz skatuves gaidāmi arī citi spilgti muzikāli notikumi – nupat aizvadītajā 90 gadu jubilejā godināsim maestro Raimondu Paulu, dziedāsim līdzi labdarības maratona „Dod pieci!” himnai, kā arī kopā ar grupu „100. debija” dosimies īpašā muzikālā ceļojumā. Tāpat gaidāmi arī divu kompozīciju pirmatskaņojumi – savu jaunāko veikumu prezentēs pagājušā gada „Muzikālās bankas” trešās vietas ieguvējs Chris Noah un pērnā gada „Pārdziedi mani!” uzvarētājs Maksims Busels. Īpašus muzikālus pārsteigumus sagatavojusi arī apvienība „Citi zēni”, kā arī citi iemīļoti Latvijas mākslinieki,” par apbalvošanas ceremoniju stāsta Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.
„Muzikālās bankas 2025” lielā finālbasojuma dziesmas vērtē arī neatkarīga un profesionāla žūrija, kurā šogad strādā diriģents Gints Ceplenieks; operdziedātājs Edgars Ošleja; pianists, komponists, aranžētājs Matīss Žilinskis; mūziķe, grupas „Tautumeitas” dalībniece Asnate Rancāne; mūziķis, Latvijas Radio 5 ētera personība Bruno Jānis Skrastiņš jeb Wiesulis; komponiste Anna Fišere; mūziķis Atis Zviedris; laikmetīgās un džeza mūzikas saksofonists, komponists Kārlis Auziņš; aktrise Agnese Budovska un mūzikas apskatniece, LSM autore Aiga Leitholde.
Par „Muzikālo banku”
Latvijas Radio 2 popa un roka dziesmu aptauja „Muzikālā banka” jau 26 gadus nosaka vērtīgākās dziesmas. Visa gada garumā klausītāju balsojums vietnē www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli „Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk. „Muzikālā banka 2024” laurus plūca Antras Stafeckas, Ingara Viļuma un apvienības „Jumprava” kompozīcija „Baltu dzīvi nodzīvot”. Kā otra vērtīgākā dziesma novērtēta „Musiqq” izpildītā „Lai kvēl”, savukārt trešo vietu ieņēma Chris Noah ar dziesmu „Nomodā”.
"Muzikālās bankas" uzvarētāju triumfs un kas palika aiz kadra; 25.01.2025.
Jauns.lv piedāvā pavērot galveno "Muzikālās bankas" gaviļnieku triumfu un aizkulišu norises. Antra Stafecka un grupa Jumprava" 25. janvārī uzvarēja "Latvijas ...