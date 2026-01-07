Ešlija Tisdeila pamet “toksisko māmiņu grupu” - internetā uzvirmo spekulācijas par Hilarijas Dafas un Mendijas Mūras lomu
Aktrise Ešlija Tisdeila, kura savulaik publiski slavēja savu A-klases “māmiņu grupu”, kurā, kā tika minēts, bija tādas Holivudas zvaigznes kā Hilarija Dafa, Mendija Mūra un Megana Treinore, paziņojusi, ka no šī draugu loka ir aizgājusi.
Rakstā, kas sākotnēji publicēts viņas emuārā “The Cut”, Tisdeila atklāti apraksta pieredzi, kā pagājušajā gadā pameta, viņas vārdiem, “toksisku māmiņu” kompāniju. Aktrise, kura audzina meitas Jupiteru (4) un Emersonu (15 mēneši), raksta, ka sākumā jutās patiesi laimīga, atrodot sieviešu grupu ar līdzīgām sajūtām un pieredzi.
“Vairums no mums bija stāvoklī pandēmijas sākumā, tāpēc mēs palaidām garām aktivitātes, kurās parasti iepazīstas gaidošās māmiņas,” raksta Tisdeila. “Taču beidzot mēs varējām būt kopā, mūsu bērni varēja būt kopā, un viss šķita pareizi.”
Tomēr sajūta, ka viņa ir atradusi savu “ciematu”, ar laiku mainījās. Tisdeila saprata, ka tiek atstāta ārpusē: par dažām grupas tikšanās reizēm viņa uzzināja vien pēc ierakstiem “Instagram”.
“Vēlāk, vienās no māmiņu vakariņām, es sapratu, ka sēžu galda galā — tālu prom no pārējām,” viņa atklāj. “Es sāku justies izslēgta.”
Sākotnēji aktrise centās situāciju neuztvert personiski. “Cilvēkiem ir tiesības satikties arī bez manis — un varbūt bija pavisam loģiski iemesli, kāpēc es netiku uzaicināta,” viņa raksta, piebilstot, ka mēģināja sev iestāstīt: tas ir tikai viņas galvā un nav nekas būtisks.
Tomēr ar laiku Tisdeilai radās sajūta, ka distance starp viņu un pārējām māmiņām pieaug. Uzaicinājumu kļuva arvien mazāk, un viņa sāka domāt, ka nav pietiekami “forša”, lai piederētu grupai — sajūta, kas viņai nepatīkami atgādināja vidusskolas laikus.
Galu galā Tisdeila nosūtīja grupai ziņu, skaidri pasakot, ka vairs nevēlas būt viņu lokā: “Tas ir pārāk līdzīgi vidusskolai, un es vairs nevēlos tajā piedalīties.” Daļa sieviešu mēģināja attiecības izlīdzināt, bet citas viņu pārliecināja, ka problēma esot tikai viņas uztverē.
“Es nekad neuzskatīju šīs māmiņas par sliktiem cilvēkiem. Varbūt tikai vienu,” raksta Tisdeila. “Taču man šķita, ka mūsu grupas dinamika vairs nav veselīga un pozitīva — vismaz man.”
Aktrise rakstā nenosauc nevienu konkrētu personu, tomēr fani pamanījuši, ka ieraksts publicēts laikā, kad Tisdeila sociālajos tīklos pārtrauca sekot Mendijai Mūrai un Hilarijai Dafai. Vienlaikus Tisdeilas pārstāvis noliedz baumas, ka Mūra un Dafa būtu bijušas “toksisko māmiņu” grupas dalībnieces.