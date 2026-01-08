Ešlija Tisdeila beidzot atklāj, kāpēc sarāvusi attiecības ar "toksiskajām" Holivudas slavenajām māmiņām
“Vidusskolas mūzikla” zvaigzne, aktrise un dziedātāja Ešlija Tisdeila saskārusies ar negaidītu drāmu pasaulē, kuru bija cerējusi rast sapratni un atbalstu.
Pēc meitas piedzimšanas 2021. gadā aktrise, dziedātāja un producente Ešlija Tisdeila pievienojās Holivudas slaveno mammu grupai, cerot atrast draudzību un noderīgus padomus pirmajos jauno vecāku dzīves mēnešos.
Tiek ziņots, ka šajā domubiedru grupā bijušas tādas zvaigznes kā Hilarija Dafa, Megana Treinore un Mendija Mūra.
Sākotnēji Tisdeilu iedvesmojušas šīs sievietes un veids, kā viņām izdodas līdzsvarot intensīvu karjeru un radošus projektus ar mazu bērnu audzināšanu. Viņa uzskatīja, ka ir atradusi kopienu, kurai patiesi pieder. Tomēr ar laiku situācija mainījās, un Tisdeila atklāja, ka viņa ir atstumta — netika aicināta uz tikšanās reizēm, kuras vēlāk parādījās sociālajos tīklos, vakariņās sēdēja tālu no pārējām un pat nepiedalījās vienas grupas dalībnieces dzimšanas dienas svinībās.
“Vidusskolas mūzikla” zvaigzne, kas šobrīd ir 40 gadu veca, pamanīja, ka šī attieksme, kādu pieredzēja uz savas ādas, patiesībā atkārtojas. Pirms viņas no grupas bija izstumta arī cita mamma.
Ešlija mēģināja atklāti runāt par savām bažām, nosaucot šādu uzvedību par “vidusskolas līmeņa”, taču lielākoties pretī saņēma klusumu. Viena no grupas dalībniecēm atsūtīja ziedus, taču netika sniegti ne paskaidrojumi, ne atvainošanās, un Tisdeila saprata, ka palikšana šajā grupā kaitē viņas labsajūtai. Aiziešana nebija viegla, tomēr viņa uzsvēra, ka tas bijis nepieciešams solis, lai koncentrētos uz ģimeni un mentālo veselību.
2013. gadā pēc gadu ilgas draudzības Tisdeila saderinājās ar dziedātāju Kristoferu Frenču. Pāris salaulājās 2014. gada 8. septembrī nelielā, privātā ceremonijā Santabarbarā, Kalifornijā. Viņiem ir divas meitas, kuras dzimušas 2021. gada martā un 2024. gada septembrī.
Pēc laulībām Ešlija profesionālajā darbībā un sociālajos tīklos turpināja lietot uzvārdu Tisdeila, līdz 2025. gada 17. novembrī paziņoja, ka turpmāk izmantos vīra uzvārdu - Frenča. Šo lēmumu viņa skaidroja šādi: “Es jau ilgu laiku mājās esmu Ešlija Frenča, taču publiski to nekad īsti nemainīju, jo visi mani pazīst kā Ešliju Tisdeilu… vienkārši sajutu, ka ir pienācis laiks cilvēkiem iepazīt mani tādu, kāda es patiesībā esmu.”