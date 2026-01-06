Mikijs Rurks kritizē ziedojumu kampaņu, kas uzsākta, lai novērstu viņa izlikšanu no mājokļa: es nekad nelūgtu faniem ne centa
Holivudas aktieris Mikijs Rurks ir nācis klajā ar paziņojumu pēc tam, kad viņa vārdā tika uzsākta 100 000 ASV dolāru “GoFundMe” kampaņa, lai palīdzētu novērst viņa izlikšanu no mājokļa.
Pagājušajā mēnesī 73 gadus vecajam aktierim un bijušajam profesionālajam cīkstonim tika izsniegts paziņojums par nepieciešamību trīs dienu laikā samaksāt 59 100 ASV dolāru parāda īri vai atstāt savu dzīvesvietu Losandželosā. Pēc tam tika uzsākta ziedojumu vākšanas kampaņa, lai “segtu neatliekamos ar mājokli saistītos izdevumus” un “novērstu” viņa mājas zaudēšanu.
Video, kas pirmdien, 5. janvārī, tika publicēts viņa “Instagram” profilā, Rurks pievērsās šai kampaņai un apgalvoja, ka par to nav zinājis. Viņš sacīja, ka ir “neapmierināts”, “apjucis” un nesaprot, kāpēc kāds viņa vārdā ir izveidojis “GoFundMe” kampaņu: “Tas neesmu es, labi?” viņš turpināja. “Ja man būtu vajadzīga nauda, es nekad nelūgtu nekādu sasodītu labdarību. Es drīzāk… (rupjš izteiciens).”
Runājot par “to, kurš to izdarīja”, Rurks piebilda: “Es miljonu gadu laikā nezinātu, kas ir “GoFundMe” fonds. Mana dzīve ir ļoti vienkārša — es negrieztos pie šādiem ārējiem avotiem.”
Kampaņu uzsāka sieviete vārdā Lija-Džoela Džounsa, kura sevi raksturoja kā Kimas Hainsas, Rurka menedžeres, asistenti. “GoFundMe” lapā viņa norādīja, ka kampaņa esot “izveidota ar Mikija pilnu piekrišanu”.
Tomēr pirmdienas video Rurks nosauca “GoFundMe” kampaņu par “apkaunojošu”, piebilstot: “Bet es droši vien tikšu tam pāri, tāpat kā visam citam.”
Atskatoties uz savu karjeru, Rurks sacīja, ka ir paveicis “ļoti sliktu darbu”, to pārvaldot. “Es nebiju diplomātisks. Man bija jāiziet vairāk nekā 20 gadu terapija, lai tiktu galā ar kaitējumu, kas man tika nodarīts pirms daudziem gadiem. Es ļoti smagi strādāju, lai to pārvarētu. Es vairs neesmu tas cilvēks.”
Lai gan viņš aicināja savus atbalstītājus neziedot kampaņai un paziņoja, ka plāno par to runāt ar savu juristu, līdz pirmdienas vakaram kampaņā jau bija saziedoti vairāk nekā 95 000 dolāru. “Ir tikai viens cilvēks, kurš, manuprāt, varētu ko tādu izdarīt, un es ceru, ka tas nav tas, par kuru es domāju. Tas ir pazemojoši,” turpināja aktieris.
Rurks sacīja, ka gan ir aizņēmies naudu no ļoti laba drauga, pēc finansiālām grūtībām, kas radušās saistībā ar īres īpašumu, tomēr uzsvēra, ka viņš nekad nelūgtu svešiniekiem, faniem vai jebkuram citam ne centa. “Tas nav mans stils,” viņš teica.
Pašlaik Rurks sacīja, ka plāno atgriezties darbā un nomierināja fanus, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņš noslēgumā lūdza ziedotājus atgūt savu naudu: “Es to nedarītu šādā veidā. Man ir pārāk daudz lepnuma.”
Saskaņā ar sūdzību Rurks 2025. gada martā parakstīja īres līgumu ar 5200 dolāru mēneša īri, kas vēlāk tika paaugstināta līdz 7000 dolāriem.