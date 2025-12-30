Kima Kardašjana saņem asu kritiku par Ziemassvētku dāvanām bērniem, iejaucas pat dzīvniektiesību aizstāvji
Kima Kardašjana ir mamma četriem bērniem. Viņas laulībā ar reperi Kanji Vestu pasaulē nākuši Norta (12), Seints (10), Čikāga (7) un Psalms (8).
Kima Kardašjana šajos Ziemassvētkos nonākusi negatīvas uzmanības centrā saistībā ar dāvanām saviem bērniem.
Realitātes šova “The Kardashians” zvaigzne pirms dažām dienām vietnē “Instagram” atklāja, ka viņas bērni – Norta (12), Seints (10), Čikāga (7) un Psalms (8) – Ziemassvētkos dāvanā saņēmuši kucēnus. Turklāt ģimenē ienācis nevis viens kucēns, par kuru visiem turpmāk rūpēties, bet katrs no bērniem dāvanā saņēmis pa mīlulim!
Pie 25. decembra “Instagram” stāstu ieraksta, kurā redzami pūkainie sunīši, viņa piebilda: “Katrs bērns dabūja kucēnu.” Lai gan šis žests iepriecināja ģimeni, dzīvnieku tiesību aizstāvju organizācija “PETA” to nekavējoties nosodīja. Organizācija šo rīcību nosauca par “neattaisnojami neiejūtīgu”, ņemot vērā joprojām aktuālo bezpajumtes dzīvnieku krīzi.
“PETA” dibinātāja Ingrīda Ņūkērka kritizēja zīmola “SKIMS” radītāju par patversmju dzīvnieku ignorēšanu. “Kucēni nav plīša rotaļlietas, un ir patiesi nožēlojami, ka Kima palaida garām iespēju kļūt par patversmju suņu aizstāvi,” Ņūkērka sestdien, 27. decembrī, norādīja izdevumam “Daily Mail”.
Ņūkērka aicināja 45 gadus veco Kimu Kardašjanu nākamreiz, kad viņa plānos adoptēt suni, sazināties ar “PETA” vai kādu vietējo dzīvnieku patversmi. Viņa arī mudināja Kardašjanu labot situāciju, rosinot savus bērnus brīvprātīgi iesaistīties patversmju darbā, atbalstīt adopcijas pasākumus vai sniegt palīdzību sterilizācijas un kastrācijas iniciatīvām.
Kā ziņots, ģimene Ziemassvētkus svinēja pieticīgākā versijā savam ikgadējam Ziemassvētku vakara pasākumam. Kima bija tērpusies modes nama “Thierry Mugler” sudraba krāsas “vintage” stila kleitā, savukārt bērni izvēlējās elegantus, bet pilnībā melnus tērpus.