Ekstrasenss, kurš apgalvo, ka paredzēja Covid-19, izsaka prognozi par Viljama un Harija izlīgumu
Kāds ekstrasenss apgalvo, ka plaisu starp princi Viljamu un princi Hariju sadziedēs “nākamā paaudze”.
Vīrietis, kurš apgalvo, ka iepriekš paredzējis karalienes Elizabetes II nāvi un Covid-19 pandēmiju, paziņojis, ka prinča Viljama bērniem — 12 gadus vecajam princim Džordžam, 10 gadus vecajai princesei Šarlotei un septiņgadīgajam princim Luisam — būs būtiska loma karaļnama ilgstošā konflikta izlīgšanā.
Brazīliešu ekstrasenss Atoss Salome, kurš iemantojis iesauku “dzīvais Nostradams”, sacījis, ka tieši “nākamajai paaudzei” pieder atslēga, lai dziedētu plaisu starp princi Viljamu un princi Hariju.
Viljams un Harijs jau vairākus gadus ir konfliktā, un tiek ziņots, ka šajā laikā brāļi savā starpā nav sazinājušies. Lai gan Harijs ir spēris soļus izlīguma virzienā ar karali Čārlzu, šķiet, ka izlīgums ar brāli varētu prasīt ilgāku laiku.
Harijs kopš 2020. gada dzīvo Kalifornijā un savu vizīšu laikā dzimtenē nav pavadījis laiku kopā ar brāli.
Salome paredzējis, ka Harijs veiks “simbolisku atgriešanos Apvienotajā Karalistē un panāks trauslu pamieru ar karali Čārlzu”, taču piebildis, ka izlīgums ar Viljamu joprojām “paliek sāpīgs jautājums”. Viņš arī norādījis, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, vai Džordžs, Šarlote un Luiss spēs veidot saikni ar saviem brālēniem un māsīcām ASV.
Salome sacīja: “Pilnīga izlīgšana nāks no nākamās paaudzes — no Viljama un Keitas bērniem, kuri atjaunos saites ar Ārčiju un Lilibetu. Taču tas vēl ir tālu — ir pārāk daudz savstarpēji saistītas karmas, un šis nav īstais brīdis.”
Nav skaidrs, vai Viljama bērni ir pavadījuši laiku kopā ar Ārčiju un Lilibetu, taču tas varētu būt noticis Harija un Meganas vizītes laikā Apvienotajā Karalistē 2022. gadā, kad tika atzīmēts nelaiķes karalienes Platīna jubilejas gads.
Pēdējo reizi viņi visi kopā ar Ārčiju tika iemūžināti fotogrāfijās tikai dažas nedēļas pēc viņa dzimšanas 2019. gadā. Toreiz, būdams vien divus mēnešus vecs, Ārčijs — kuram tagad ir seši gadi — tika nofotografēts, Meganas rokās polo spēles laikā Vokingemā. Pasākumu apmeklēja arī Keita, Džordžs, Šarlote un Luiss, kuri vēroja, kā Viljams piedalās tajā pašā spēlē.
Tas bija pirmais gadījums, kad viņi visi tika redzēti kopā neformālā gaisotnē. Savukārt četrgadīgā Lilibeta ir dzimusi ASV un Apvienoto Karalisti līdz šim apmeklējusi tikai vienu reizi.