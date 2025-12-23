Keita Vinsleta: man teica, ka karjera būs tikai “resnās meitenes” lomās
Slavenā aktrise Keita Vinsleta atklājusi, ka kāds drāmas skolotājs savulaik viņai teicis — ķermeņa uzbūves dēļ viņai nāksies samierināties tikai ar “resnās meitenes lomām”.
Aktrise par šo skarbo pieredzi pastāstīja raidījumā BBC Radio 4 “Desert Island Discs”. Vinsleta, kurai šobrīd ir 50 gadi, atceras, ka bērnībā bijusi “druknāka”. “Kad sāku aktiermākslu uztvert nopietnāk un man bija bērnu aģents, ļoti spilgti atceros vienu drāmas skolotāju, kura man teica: “Nu, mīļā, tev būs karjera, ja vien būsi gatava samierināties ar resnās meitenes lomām,”” viņa stāsta.
“Paskatieties uz mani tagad,” piebilda Vinsleta. “Ir šausminoši, ko cilvēki spēj pateikt bērniem.”
Aktrise par šo incidentu ir runājusi arī iepriekš. Intervijā raidījumā “60 Minutes”, kas tika pārraidīta 2024. gada decembrī, viņa, atceroties šos vārdus, kļuva emocionāla. “Es pat nemaz nebiju resna,” toreiz sacīja Vinsleta.
Tomēr šie komentāri viņai deva motivāciju un izraisīja, kā viņa pati saka, “klusu apņēmību”. “Es nodomāju: “Es jums to pierādīšu — mierīgi,”” viņa skaidroja.
Filmas “Titāniks” zvaigzne arī atzina, ka vēlāk konfrontējusi dažus no tiem, kuri viņu kauninājuši svara dēļ. “Es viņiem to pateicu tieši,” viņa sacīja. “Es teicu: “Ceru, ka tas jūs vajās.” Tas bija lielisks brīdis. Ne tikai manis dēļ, bet visu to cilvēku dēļ, kuri piedzīvojuši šādu pazemošanu. Tas bija šausmīgi.”
Šomēnes britu aktrise kritizēja arī pieaugošo svara samazināšanas medikamentu popularitāti. Intervijā laikrakstam “The Times” Vinsleta sacīja, ka priecājas redzēt aktrises, kuras “ģērbjas, kā vēlas, neatkarīgi no ķermeņa formas”, taču vienlaikus norādīja, ka “tik daudzi cilvēki” lieto šos preparātus.
“Daži izvēlas būt paši, citi dara visu, lai nebūtu paši,” viņa sacīja. “Un vai viņi vispār zina, ko ievada savā ķermenī? Šāda nevērība pret veselību ir biedējoša. Tas mani šobrīd satrauc vairāk nekā jebkad. Tur valda pilnīgs haoss.”
Vinsleta arī uzsvēra, ka nav veikusi nekādas kosmētiskās procedūras. “Mans mīļākais ir tas, ka rokas noveco,” viņa sacīja. “Tā ir dzīve tavās rokās. Dažas no skaistākajām sievietēm, ko pazīstu, ir vecākas par 70 gadiem, un mani satrauc tas, ka jaunām sievietēm nav izpratnes par to, kas patiesībā ir skaistums.”