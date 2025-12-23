Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - psiholoģiska drāma, kaislības un ziemeļbriežu piedzīvojumi
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties animētu piedzīvojumu filmu "Niko. Aiz ziemeļblāzmas", seriālus "Sentiksa" un "Amadejs".
Ģēnijs, ambīcijas un sāncensība
Vīne, 18. gadsimta beigas. Amadejs Mocarts ierodas, lai iekarotu pasauli, bet viņa ceļā stājas galma komponists Saljēri.
Mocarta tikšanās ar Saljēri aizsāk vienu no leģendārākajām muzikālajām sāncensībām, kurā ģēnija spožums un skaudība savijas ar intrigām, kaislībām un nodevību. Seriāls uzbūvē spriedzes pilnu atmosfēru, kurā Mocarta brīvdomīgais ģēnijs kontrastē ar Saljēri disciplinēto raksturu. Vīnes galma greznība un muzikālā dzīve tiek attēlota ar vizuālu krāšņumu, bet vienlaikus atklājas tumšā puse – intrigas, bailes no izgāšanās un skaudība par cita talantu. Šajā drāmā Mocarta mūzika un Saljēri apsēstība kļūst par metaforu radošuma, skaudības un cilvēka vājību mūžīgajai cīņai. Tā ir gan stāsts par ģēnija triumfu, gan par to, kā skaudība var pārvērsties par postošu spēku, kas ietekmē ne tikai pašu, bet arī apkārtējo dzīves.
Kas toreiz notika?
"Sentiksa" ("Saint X") ir psiholoģisks drāmas seriāls, kas pēta traģēdijas sekas cauri laika un atmiņu prizmai.
Tomasa ģimene pirms divdesmit gadiem devās idilliskā ceļojumā uz Karību salām. Tur jaunākā meita tika brutāli nogalināta, un šis notikums neatgriezeniski sagrāvis ģimenes dzīvi. Tagad, pēc gadiem, jaunākā māsa Emīlija ir apsēsta ar vēlmi noskaidrot patiesību par notikušo. Un ar pagātnes ēnu sadzīvot cenšas arī Klaivs, viens no toreiz galvenajiem aizdomās turētajiem.
Ziemeļbriežu piedzīvojumi
Niko tiešām zina, kas viņš grib būt, kad izaugs!
Viņš, tāpat kā viņa tētis, vēlas strādāt Ziemassvētku vecīša kamanbriežu komandā, lidot zvaigžņotās debesīs, velkot kamanas, un brīnumainajā Ziemassvētku vakarā vest dāvanas bērniem visā pasaulē. Šis darbs pa spēkam tikai īpašiem ziemeļbriežiem – ātriem, drosmīgiem, gudriem un gataviem pārvarēt pat grūtākos šķēršļus. Neticami piedzīvojumi un Ziemassvētku vecīša kamanu meklējumi – "Niko. Aiz ziemeļblāzmas" ir stāsts par patiesu svētku prieku un brīnumu, kuru visi tā gaidām!