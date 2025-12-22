Aizsaulē devies angļu mūziķis Kriss Rī, kura hitus “Driving Home for Christmas” un “The Road to Hell” zina miljoni
Pirmdien 74 gadu vecumā aizsaulē devies angļu roka un blūza izpildītājs un ģitārists Kriss Rī, kurš pasaules slavu ieguva ar Ziemassvētku klasisko dziesmu “Driving Home for Christmas”, kā arī “Auberge”, “The Road to Hell” un “On the Beach”.
Mūziķis miris slimnīcā pēc īsas slimības, paziņojusi viņa ģimene, kas bija ar viņu kopā aiziešanas brīdī.
Krisa Rī mūziķa karjera aizsākās tālajā 1973. gadā, viņš ierakstījis 25 studijas albumus, no kuriem daudzi pabijuši dažādās topu tabulās, bet 1989. gada “The Road to Hell” un 1991. gada “Auberge” uzkāpa līdz Lielbritānijas topu tabulas virsotnei, pēdējais no tiem ASV sasniedzot otro pozīciju. Savukārt Rī Ziemassvētku hits “Driving Home for Christmas” iznāca 1986. gadā, kopš 2007. gada katru gadu atkal parādījies Lielbritānijas singlu topā un 2021. gadā sasniedza 10. vietu. Viņa pēdējais studijas albums “One Fine Day” iznāca 2019. gadā.
Lielāko mūža daļu mūziķis cieta no smagām veselības problēmām, bet nieka 33 gadu vecumā viņa atklāja aizkuņģa dziedzera vēzi, un 2000. gadā viņam izoperēja daļu aizkuņģa dziedzera, divpadsmitpirkstu zarnu, žultspūsli un aknu daļu, izraisot diabētu. 2016. gadā viņš pārcieta insultu, tomēr atrada spēku jauna albuma “Road Songs for Lovers” ierakstīšanai un tūrei.
Par spīti sliktajai veselība, Rī kādā intervijā paziņoja, ka nebaidās no nāves un savas veselības problēmas izmantoja kā iedvesmu, lai atgrieztos pie savām mūzikas saknēm — blūzam. “Tas patiešām izskatījās kā beigas, taču man deva spēku doma par ierakstu, par ko manas pusaugu meitas varētu teikt: “Lūk, ko tētis paveica — nevis spēlēt popmūziku, bet blūzu. Tas bija tas, kas viņu raksturoja,” vēsta BBC.
Savām meitām viņš ir veltījis pa dziesmai: vecākā meita Džozefīne kļuva par iedvesmu 1985. gada dziesmai "Josephine" no albuma "Shamrock Diaries", bet jaunākai meitai Džūlijai veltīta kompozīcija "Julia" no 1993. gada "Espresso Logic".
Zīmīgi, ka Ziemassvētku laikā aizgāja arī cits ar šiem svētkiem saistītā megahita izpildītājs — 2016. gada 25. decembrī 53 gadu vecumā pēkšņi nomira Džordžs Maikls, kurš grupas "Wham!" sastāvā 1984. gadā bija ierakstījis dziesmu "Last Christmas".