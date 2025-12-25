Īpaši stāsti un īpašas mantiņas - ko pašmāju slavenības karina Ziemsvētku eglītē?
Ziemassvētku eglīte katrās mājās ir īpaša, un arī slavenību izvēlētie rotājumi atklāj viņu gaumi, atmiņas un svētku tradīcijas. Daudzi no šiem rotājumiem glabā personīgus stāstus – tie saņemti dāvanā, atvesti no ceļojumiem vai kļuvuši nozīmīgi kāda īpaša brīža dēļ. Lūkojam, kāda ir īpašā mantiņa, bez kuras eglītē neiztikt.
Olga Rajecka
Dziedātājas Olgas Rajeckas mīļākais Ziemassvētku eglītes rotājums atceļojis no Čikāgas. To viņai uzdāvinājusi deju kolektīva "Mantinieki" dejotāja Lana. Dziedātājai šis rotājums īpaši dārgs, jo saistās ar viņas vizītēm pie latviešu kopienas ASV. Olga Čikāgā viesojusies jau divas reizes, arī šā gada novembrī, un atzīst – tur mītošie latvieši ir sirsnīgi cilvēki un patiesi lieli Latvijas patrioti.
Ralfs Eilands
Mūziķa Ralfa Eilanda mīļākie eglītes rotājumi ir kino varoņi – Princese Leia, Čubaka un Dārts Veiders no "Zvaigžņu kariem". Šos rotājumus no ASV atveduši draugi, zinot Ralfa aizraušanos ar šo filmu pasauli. Mūziķis atzīst, ka tie viņam sagādā īpašu prieku, jo apvieno Ziemassvētku noskaņu ar viņa mīļākās filmas tematiku.
Elita Patmalniece
Māksliniecei Elitai Patmalniecei nav viena vienīga mīļākā eglītes rotājuma – katru gadu tas ir cits.
Māksliniece savā eglītē liek rotājumus, kas raksturo konkrēto gadu un viņas pašas izjūtas. Viens no neierastākajiem ir krāsu tūbiņa, kas iegādāta Vecgada vakarā pērn un atgādina par viņas nodarbošanos. Elitai īpaši patīk arī zvaigznes un sirsniņas, savukārt miroņgalvas formas rotājumu viņai atvedusi māsa no Amerikas. Māksliniecei tuvi ir arī neparasti simboli – piemēram, zaļi ziedi, kas, šķiet, eglītē nemaz neiederētos. Tomēr tie Elitai atgādina vasaru un mūsu zaļo ziemu, tāpēc viņa nodomājusi – kāpēc gan ne?
Laura Vizla
Digitālā satura veidotājas Lauras Vizlas mīļākie Ziemassvētku eglītes rotājumi ir vienkārši un gaumīgi. Viņa dod priekšroku dabīgai eglītei, ko grezno ar siltām baltām lampiņām un nelieliem sarkaniem akcentiem. Laura uzskata, ka eglītei jābūt vieglai un nepārslogotai – tieši minimālisms ļauj izcelt svētku izjūtu un dabisko skaistumu. Viņai īpaši svarīgi, lai eglīte “elpo” un nerada smaguma sajūtu.
Zane Zusta
Rakstnieces Zanes Zustas Ziemassvētku rotājumu kastē dominē dažādi putni, kas saistīts ar to, ka pirms desmit gadiem viņa izdeva grāmatu bērniem par rotaļu pūci Ucipuci. “Kopš tā laika putni ir neatņemama mana dzīves sastāvdaļa. Gravēto koka dekoru pati pasūtīju kādai latviešu meistarei, kas tolaik gatavoja dažādas skaistas lietas no koka. Tā katru gadu šis rotājums obligāti nonāk manā eglītē. Arī mūsu ģimenes egles galotnē vienmēr rotājas kāds no putniņiem, bet mīksto putnu ar cepuri man uzdāvināja dēls, tāpēc tas ir īpaši mīļš. Galda stikla dekori ar pūcēm ir dāvinājumi – nez, kāpēc, draugi, ieraugot pūces, uzreiz atceras par mani. Noteikti varu teikt, ka mūsu ģimene neseko eglīšu rotājumu tendencei, bet izvēlas emocionāli mīļus pašu priekam.”
Roberto Meloni
Kad dziedātājs un pasākumu vadītājs Roberto Meloni pirms diviem gadiem pēc muguras operācijas ārstējās Vaivaru rehabilitācijas centrā, pie viņa atbrauca Baiba Sipeniece-Gavare. “Un uzdāvināja man šo maziņo plastmasas eglīti podiņā. Es liku to uz palodzītes, lai atcerētos par Ziemassvētkiem un labiem cilvēkiem, arī pērn un šogad tāpat. Maza eglīte, bet no cilvēka ar milzīgu sirdi. Un tā arī skan!” atklāj Roberto, kuram šī eglīte mājās arī ir vienīgā Ziemassvētku egle.
Andrejs Reinis Zitmanis
Grupas "Sudden Lights" mūziķim eglīšu rotājumi vispirms saistās ar bērnības atmiņām, kurās īpašu vietu ieņem no salmiem darinātie. Tie savulaik viņam šķituši īpaši skaisti un sirsnīgi, radot vienkāršu, bet īstu svētku burvību.
Alise Haijima
Nē, dziedātājai, kas dzimusi latvietes un japāņa attiecībās un bērnību nodzīvojusi Japānā, eglītē nav nekā no Austrumāzijas. Alise atklāj, ka viņas mīļākie rotājumi ir balerīnas. Viņai vienmēr patikušas īpašas un nedaudz greznas lietas, un Ziemassvētki jau kopš bērnības saistās ar priekšnesumiem – gan koncertiem, gan īpašiem uzvedumiem pie eglītes, lai nopelnītu dāvanas. Dejojošās balerīnas eglītē skaisti atspoguļo šīs bērnības atmiņas.