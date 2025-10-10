TV
Šodien 12:44
Jau atkal sašķobījies šova "Ģimene burkā" zvaigznes Agritas Bindres veselības stāvoklis
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Bindru ģimenē valda satraukuma pilna noskaņa - Agrita dalījusies ar ziņu, ka atkal uzpeldējušas vecās veselības problēmas. Viņa saņēmusi analīžu rezultātus, kas diemžēl nav iepriecinoši.
"Man atpakaļ ir dzelzs anēmija, un es par to nemaz neesmu priecīga. Tad, kad ir pazemināts dzelzs līmenis, es jūtu pilnīgi tādu apātiju, kad iestājas nogurums, vairāk gribas gulēt. Staigāju kā tāda apdullusi vista," atklāj Agrita.
Ārsti norādījuši, ka viņai atkārtoti jāsaņem sistēmas, kas palīdz atjaunot dzelzs līmeni asinīs. Agrita norāda: "Dakteris teica, ka ar tām sistēmām, ko man ielaida, ir jāpietiek vismaz pusgadam. Ar šādiem rādītājiem pagājušajā reizē es nonācu slimnīcā. Ārsts brīnījās, kā es ar tādiem rādītājiem spēju eksistēt." Speciālisti rekomendējuši turpmāk veikt padziļinātus izmeklējumus pie gastroenterologa un ginekologa, lai noskaidrotu, kādēļ Agritas organismā pazūd dzelzs rezerves.