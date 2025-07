Makrons atriebjas Brižitai? Soctīklos šausminās par Francijas prezidenta uzvedību Vindzoras pils banketā. FOTO

Tāpat soctīklos atkal pievērsa uzmanību Emanuela Makrona "saspringtajām" attiecībām ar sievu: daudziem šķita, ka viņa atkal viņu publiski "pazemojusi". Lieta tāda, ka, nokāpjot no lidmašīnas trapa pēc ielidošanas Londonā, Brižita nepadeva roku vīram, lai gan tas viņai to sniedza. Tas atkal izraisīja baumu vilni par to, kas tad īsti notiek starp laulātajiem un ko Makrons izdarījis šoreiz.