Francijā sākusies skandalozā tiesas prāva pret personām, kas apgalvoja, ka Brižita Makrona ir vīrietis
Pirmdien, 27. oktobrī, Parīzes krimināltiesā sākās tiesas prāva pret 10 personām, kuras apsūdzētas par Francijas pirmās lēdijas Brižitas Makronas nomelnošanu. Kamēr daži no apsūdzētajiem tiesā savu rīcību pamatoja ar "satīru", citi aizbildinājās ar "vārda brīvību" vai cīņu pret tā saucamo "dziļo valsti".
Pirmdien, 27. oktobrī, Parīzes krimināltiesā sākās tiesas prāva pret desmit personām, kuras apsūdzētas par Francijas prezidenta Emanuela Makrona sievas Brižitas Makronas nomelnošanu. Minētās personas sociālajos tīklos izplatīja baumas, ka Brižita ir dzimusi kā vīrietis un agrā vecumā esot veikusi dzimuma maiņas operāciju.
Saskaņā ar Parīzes prokuratūras sniegtajām ziņām, uz apsūdzēto sola sēdušies astoņi vīrieši un divas sievietes vecumā no 41 līdz 60 gadiem. Viens no galvenajiem apsūdzētajiem ir 41 gadu vecais reklāmas speciālists Aurēliens Puarsone-Atlans, kurš sociālajos tīklos slēpjas zem sievietes pseidonīma "Zoja Sagana". Viņš sociālajos tīklos regulāri izplata dažādas sazvērestības teorijas vai pretrunīgi vērtētas publikācijas, bet popularitāti iemantoja 2020. gadā, kad dalījās ar bijušā Parīzes mēra kandidāta Benjamīna Grivo privātajiem, seksuālas dabas video, ko izplatīja krievu aktīvists Pjotrs Pavļenskis.
Tiesas prāvas starplaikā Aurēliens sarīkoja improvizētu preses konferenci, kurā viņš sevis izplatītās baumas par Brižetu Makronu pamatoja ar "vārda brīvību". Aizvadītā gada decembrī, kad Makrona iesniedza pret Aurēlienu prasību, viņa advokāts Huans Branko nosodīja to, ka par "satīriska stāsta" izplatīšanu uzsākta izmeklēšana. Arī 56 gadus vecais galerijas īpašnieks Žeroms C. tiesā apelēja pie "vārda brīvības" un norādīja, ka ar saviem ierakstiem viņš kaut kādā veidā cīnās pret tā saucamo "dziļo valsti" jeb "deep state".
Vēl viena apsūdzētā ir 51 gada vecā pašpasludinātā "žurnāliste" Delfīna Dž., kas pazīstama ar pseidonīmu "Amandīna Ruā". Viņa 2021. gadā publicēja četru stundu garu video, kurā apgalvoja, ka Brižita Makrona nekad nav eksistējusi un viņas brālis Žans Mišels ir pieņēmis šo identitāti pēc dzimuma maiņas operācijas. Francijas pirmā lēdija un viņas brālis par šiem apgalvojumiem iesūdzēja Delfīnu tiesā un pirmās instanses tiesa atzina viņu par vainīgu neslavas celšanā.
Bet kad filmas "Emīlija Parīzē" režisori paziņoja, ka Makrona būs redzama dažās seriāla epizodēs, Delfīna aicināja "boikotēt šo sūdu". Vēlāk gan viņas advokāte Moda Mariana taisnojās, ka "Delfīnas komentāri nebija adresēti Makrona kundzei". Tiesas prāvā Parīzē sieviete izvēlējās izmantot savas tiesības klusēt.
Kāds cits apsūdzētais, 49 gadus vecais IT speciālists Žeroms A. tiesā norādīja, ka "viņa apgalvojumi par Brižitu esot bijuši tikai satīriski tvīti" un viņš vainoja tiesu par to, ka apsūdzības tiek izvirzītas viņam, kaut arī citi sociālajos tīklos publicējuši līdzīgus ierakstus. Tāpat viņš tiesā apgalvoja, ka "ietekmīgiem cilvēkiem jāprot pieņemt kritika", bet uz šiem apgalvojumiem asi reaģēja Francijas prezidents Emanuels Makrons. "Vai apgalvojums, ka "Brižitai Makronai ir loceklis" tiešām uzskatāma par "kritiku"?!" prātoja prezidents.
Brižita Makrona tiesas sēdē nepiedalījās, bet viņa izmeklētājiem atzina, ka šīs baumas atstājušas uz viņu un viņas ģimeni “ļoti spēcīgu emocionālu ietekmi” un ar tām skolā nākas saskarties arī viņas mazbērniem. Parīzē apsūdzētajiem draud divu gadu cietumsods.
Baumas izplatās arī ASV
Jaunu uguni baumām pielēja ASV blogere Kendisa Ouensa, kura iemantoja slavu 2025. gada martā, izdodot grāmatu “Becoming Brigitte”, kurā atkārtoja jau iepriekš izplatītās sazvērestības teorijas par Francijas pirmo lēdiju. Vairāki Parīzē tiesāti cilvēki dalījās ar amerikāņa ierakstiem, priecājoties, ka "Brižitas afēra" kļūst starptautiska.
Makronu pāris šī gada septembrī Ouensu par nomelnojošajiem apgalvojumiem iesūdzēja tiesā Delavērā, bet influenceres advokāti acinājuši Makronu pāra prasību noraidīt, norādot, ka šo jautājumu nevajadzētu izskatīt Delavērā. Ouensas pārstāvji norādīja, ka lietas izskatīšana Delavērā radītu viņai "būtiskas finansiālas un operatīvas problēmas".