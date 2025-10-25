Francijas prezidenta sieva Brižita Makrona atklājusi, ka valsts nodokļu vietnē viņa ierakstīta kā vīrietis
Jaunajā dokumentālajā filmā atklāts, ka Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona atklājusi, ka oficiālajā Francijas nodokļu vietnē viņas vārds bija mainīts uz “Žans Mišels”.
Šī atklāsme nāk gaismā tikai dažas dienas pirms tiesas procesa, kurā astoņi vīrieši un divas sievietes tiek apsūdzēti par kibernoziegumiem un seksistisku aizskaršanu, kas vērsta pret Brižitu Makronu. Apsūdzētie stāsies Parīzes tiesas priekšā pirmdien par nepatiesu apgalvojumu izplatīšanu, ka viņa esot dzimusi kā vīrietis un sākotnēji saukusies Žans Mišels Troņjē – viņas brāļa vārdā.
Dokumentālajā filmā atklāts, ka incidents noticis 2024. gada septembrī, kad Brižita Makrona pieslēgusies savam profilam Francijas nodokļu portālā.
“Tā ir sadaļa, kas paredzēta personas identifikācijai – to nav iespējams pašam mainīt. Ārēja iejaukšanās tur nevar būt,” skaidrojis viņas kancelejas vadītājs Tristans Bromē, aprakstot notikušo kā “atklājumu, kas izraisīja paniku Elizejas pilī.”
Pirmā lēdija nekavējoties iesniedza sūdzību, un Elizejas pils šo gadījumu uztvēra ļoti nopietni. Pēc mediju ziņām, izmeklētāji jau esot identificējuši divas personas, kas, iespējams, saistītas ar nesankcionēto datu izmaiņu.
Šis incidents kļūst par jaunu posmu gadiem ilgajās baumās un sazvērestības teorijās, kas vajā Brižitu Makronu. Viņa jau iepriekš iesniegusi prasību tiesā pret amerikāņu komentētāju Kendisu Ouensu, kura sociālajos tīklos izplatījusi nepatiesu apgalvojumu, ka Makrona esot vīrietis.
BFMTV dokumentālā filma pēta, kā šīs teorijas izplatījušās un kādu personisku cenu par to nācies maksāt Francijas pirmajai lēdijai.