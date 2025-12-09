Žanna Dubska atklāj, kādu lomu krāsas spēlē sievietes dzīvē
Sarunu raidījumā "Dāmu projekts" viesojas Žanna Dubska - harizmātiska stiliste, kas ir arī inženierzinātņu doktore. Viņa nupat atgriezusies no tango festivāla Berlīnē, kur, pēc pašas vārdiem, izpelnījusies ievērojamu komplimentu daudzumu. Sarunā ar raidījuma vadītāju Ritu Paulu Žanna atklāja, ka vācu publiku īpaši uzrunājis viņas spilgtais un neordinārais stils.
"Man ļoti daudzi cilvēki skrēja virsū ar smaidu. Gan vīrieši, gan sievietes – viņiem ļoti patika mans izskats," Žanna atzīst. Dubska uzsver, ka krāsas tērpos nav tikai apģērba sastāvdaļa, bet gan emocionāls lādiņš, enerģijas avots un veids, kā izpaust sevi. Pēc viņas domām, "spilgtas krāsas ir brīvība, uzdrīkstēšanās un pozitīvisms". Viņa skaidro, ka apģērbs, ko sieviete izvēlas, kalpo kā vēstījums apkārtējai pasaulei. Krāsas, audumu tekstūras un silueti ir ikdienas signāli, ko mēs nepārtraukti sūtām.
Žannai pašai dzīvē reiz ir bijis posms, ko viņa dēvē par "melno periodu", kas, kā viņa atklāj, bieži vērojams modes industrijas pārstāvjiem. Viņa stāsta: "Melnā bija mana enerģijas akumulācija. Tas ir tāds kā bruņu tērps." Savukārt baltais tonis viņas uztverē ir atvērtības un gaismas simbols – tieši tāpēc pēdējā laikā viņa labprāt izvēlas balto, šo posmu saucot par savu baltās karalienes posmu.
Garderobes pārmaiņas viņas dzīvē vienmēr norisinās apzināti un ir cieši saistītas ar kādu konkrētu dzīves etapu. Brīdī, kad Žanna sāka biežāk parādīties uz skatuves un televīzijā, viņa saprata, ka jāizveido pamanāms un atpazīstams tēls. Tieši tad viņas vizuālajā tēlā ienāca tagad jau ikoniskais rozā tonis. "Sākumā uz kāju nagiem, tad uz lūpām, pēc tam – uz apakšveļu, un tad jau ārējā slānī," viņa smejas un atklāj: "Tā piedzima mans "Dubska Pink" – krāsa, kas kļuva par daļu no mana zīmola."
Pēc tam Žannas apģērbu paleti pakāpeniski papildināja dzeltenais – gaišuma un enerģijas tonis, ko viņa atklāja, apmeklējot Venēciju. Viņa iegādājās dzeltenas brilles un uzreiz pieskaņoja tām arī telefona vāciņu, saprotot, ka šis tonis kļūs par viņas jauno spēka simbolu. Drīz vien sekoja debeszilais un rudzupuķu tonis – krāsas, kas asociējas ar pavasari, vieglumu un atvērtību. Žanna stāsta, ka "sievietēm šis tonis ļoti patīk," un piebilst, ka "tā ir sirds krāsa, kas vienlaikus dod mieru un ir ļoti izteiksmīga".
Apspriežot krāsu psiholoģiju, Žanna uzsver katra toņa enerģētisko jēgu: rozā – maigums un spēks, dzeltenā – prieks un intelekts, zilā – harmonija un uzticamība, baltā – jauni sākumi, melnā – noslēpums un aizsardzība. "Mēs visas gribam pavasari. Neviens negrib pelēko drūmo brūnumu," uzsver Žanna. Viņa gan atzīst, ka arī pelēkajai krāsai ir sava vērtība, taču tai jābūt ar gaismas niansi, piemēram, "sudrabpelēkai".
Žanna atzīst, ka visām pārmaiņām viņas dzīvē ir apzināts iemesls, un ar tādu pašu mērķi viņas garderobē ienāk arī krāsas. "Kad atveru jaunu dzīves lappusi, es mainu arī ārējo tēlu," viņa apgalvo. Ar savu piemēru Žanna iedrošina citas sievietes kļūt drosmīgākām un atrast savu unikālo "dāmas kodu" – iekšējo krāsu, kas spēj uzlabot gan noskaņojumu, gan pašvērtējumu. "Mēs visas esam dāmas," norāda Žanna, piebilstot, ka vajag tikai atļaut sev par tādām kļūt.