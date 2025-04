Žanna Dubska atklāti runā par to, ko citi noklusē: "66 gadu vecumā iemīlēšanās ir jātrenē"

Protams, reizēm ļaušanās šiem stereotipiem var būt arī ļoti noderīga, īpaši, ja spējam to pieņemt ar humoru. Jā, reizēm uz ceļa esmu kaza! Pabīdies, ja gribi izdzīvot – kaza brauc! (Smejas.) Kādreiz mani tas aizskāra. Es sev jautāju – cik ilgi man jābūt tam stiprajam vecim, kas velk uz saviem pleciem visu, kamēr citi klusē? Kāpēc no manis gaida, ka būšu gan atbildīgā, gan arī maigā, klusā un pakļāvīgā? Bet māku sevi analizēt. Mācos no savas pieredzes, no citu cilvēku rīcības, no tā, kā viņi dzīvo, domā, jūt. Ļoti daudz mācos arī no citām sievietēm. Es vēroju – ā, viņa tā... Cik forši! Šo varu paņemt arī sev!