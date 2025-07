Žannai Dubskai arī pēc 60 gribas mīlestību un dzirksteli: "Lai silti, forši, lai seksuālā enerģija ir"

Stiliste atklāj, ka ir reģistrējusies "Tinderī" un jautā vīriešiem – ko viņi sagaida no sievietes. Lielākā daļa vīriešu atbildot, ka vēlas, lai viņos kaut kas iedegas – lai ir kāda dzirkstele. Nobeigumā Žanna secina: “Bieži vīrieši un sievietes, kas jau ir padzīvojuši, aplauzušies un visādas sāpes ir jau iekšā, meklē to dzirksteli un to vieglumu – ar ko ir viegli, ar ko ir komfortabli, pie tam – ne jau pāraudzinot. Kā tu sešdesmitgadīgu vīrieti pāraudzināsi? Gribas, lai silti, lai forši un lai seksuālā enerģija ir. Sieviete ir tas avots, kurš dod to seksuālo enerģiju.”