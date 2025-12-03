Toms Grēviņš atradis jaunu mīlu
Tautā iemīļotais dīdžejs un raidījumu vadītājs Toms Grēviņš atkal ir attiecībās - turklāt jau divu gadu garumā!
2022. gada vasarā tapa zināms, ka izjukusi radio balss un raidījumu vadītāja Toma Grēviņa un viņa sievas dzīvesstila blogeres Lauras Grēviņas deviņus gadus ilgā laulība. Abu attiecībās dzimuši divi dēli.
Pēc kopdzīves izjukšanas Grēviņš par savu privāto dzīvi runāja nelabprāt. Bija kopā manāms ar dokumentālo filmu režisori Lieni Laviņu, bet, atbildot uz jautājumu, vai viņiem ir romantiskas jūtas, attrauca: "Mēs ne apstiprinām, ne noliedzam, nu kaut kā tā!" Nu noskaidrojies, ka Grēviņš jau divus gadus tomēr ir attiecībās - kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", viņa sirdi iekarojusi brunete Ineta Miķelsone, kas pa retam pavīdējusi arī Toma soctīklu ierakstos.
"Jā, esmu aizņemts! Esam laimīgi kopā divus gadus un ļoti priecājamies, ka par mūsu attiecībām lielos vilcienos publiski nekas nav zināms," tā žurnālam teicis Grēviņš.