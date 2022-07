Izjukusi Toma Grēviņa laulība

Par to, ka abu attiecībās ir krīze, šovbiznesa aizkulisēs tika runāts jau kādu laiku, un nu Grēviņš žurnālam "Privātā Dzīve" apstiprinājis, ka laulība izjukusi.

Toms un Laura par pāri kļuva 2010. gadā, pēc trim gadiem apprecējās. Neilgi pēc tam pasaulē nāca pāra dēls Everts, bet vēl pēc trim gadiem ģimeni papildināja Edvīns.

Runājot par tēva lomu, pirms vairākiem gadiem žurnālam "OK!" Grēviņš sacīja: "Kļūstot par tēvu, ieguvu vienu ļoti labu īpašību – iemācījos neuztraukties par niekiem, īpaši par to, kas attiecas uz cilvēku intrigām un to, ko domā citi. Jārēķinās, ka mainās prioritātes un pats vairs neesi pirmajā vietā. Lai arī psihologi saka, ka par sevi jādomā vispirms, realitātē tā nav - to nevar īstenot, un ar to samierinies."