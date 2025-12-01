Februāra beigās Ventspilī notiks "Zelta mikrofona" 30 gadu jubilejas ceremonija
28. februārī olimpiskajā centrā "Ventspils" norisināsies krāšņa un svinīga Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30 gadu jubilejas ceremonija.
Ceremonijā ar spilgtiem muzikāliem priekšnesumiem priecēs “Zelta mikrofona” balvu ieguvēji, zvaigznes, kas pārstāv trīs desmitgades Latvijas mūzikā. Īpašus priekšnesumus šim vakaram gatavo “DAGAMBA”, “Musiqq”, Ivo Fomins, Fiņķis, “Carnival Youth”, Normunds Rutulis, Ventspils bigbends un daudzi citi mākslinieki.
Ceremonijas režisore Dita Torstere uzsver, ka “Zelta mikrofona” balva mūziķiem ir augstākais nacionālais novērtējums, latviešu mūzikas vēstures, radošuma, darba spēju, neatlaidības un, neapšaubāmi, talanta apliecinājums. Tāpēc īpaši svarīgi kopīgi nosvinēt balvas 30 gadu jubileju, godinot gada aktīvākos un talantīgākos mūziķus, uz skatuves atkal satiekoties dažādu gadu ceremoniju vadītājiem, un ikvienam klātienē piedzīvojot šo nozīmīgo notikumu Ventspils olimpiskajā centrā.
1.decembrī tiek atklāta biļešu pārdošana uz “Zelta mikrofona” 30 gadu jubilejas pasākumu, un pirmo mēnesi “Biļešu paradīzes” tīklā tās būs pieejamas par īpaši pievilcīgu cenu. Ceremonijas skatītājiem Ventspils pilsēta gatavo īpašu atpūtas iespēju ceļvedi nedēļas nogalei Ventspilī ar pieejamajām naktsmītnēm, ēdināšanas, izklaides un ekskursiju iespējām.
30 gadu laikā ar balvu "Zelta mikrofons" godināti vairāk nekā 600 ieraksti dažādos žanros, bet Mūža ieguldījuma balvas piešķirtas 36
Kopš 1996. gada ceremonija ir notikusi katru gadu bez pārtraukuma, cildinot mūziķu, autoru, izpildītāju un producentu gada devumu dažādos žanros. Balvas iniciatore (līdzradītāja) un ilggadējā producente Elita Mīlgrāve pēc trim skaistām desmitgadēm “Zelta mikrofonā” novēl turpināt un attīstīt tradīciju jaunai komandai, atkāpjoties no valdes locekles amata. Elita, kas turpmāk būs līdzās kā biedrības ierindas biedre, pauž: “Latviešu mūziķi ir mani iedvesmojuši visus šos gadus, un turpmāk baudīšu ceremoniju kā klausītāja un skatītāja.” Biedrību “Zelta mikrofons” vada valde, kuras priekšēdētāja ir Patrīcija Rubene.
Laureātu noteikšanu un ceremonijas organizēšanu turpmāk nodrošinās divi partneri – tāpat kā līdz šim, biedrība “Zelta mikrofons” atbildēs par nominantu un uzvarētāju noteikšanu, nolikumu, žūrijas izvirzīšanu un zīmola attīstību, savukārt par ceremonijas organizēšanu, māksliniecisko programmu un televīzijas tiešraidi gādās producents. Producenta loma uzticēta Sandim Mohovikovam (SIA “Art Management Group”). „Jau vairāk nekā desmit gadus strādāju ar mūsu mūziķiem un radošajām komandām gan Latvijā, gan aiz tās robežām, un mani dziļi saviļņo, ka viņi strādā ar vislielāko atdevi. Tāpēc piekritu veidot “Zelta mikrofona” 30 gadu jubilejas ceremoniju. Strādāt ar šo tradīcijām bagāto zīmolu ir producenta goda lieta un iespēja pateikt paldies cilvēkiem, kas rada svētkus citiem,” saka ceremonijas producents Sandis Mohovikovs.
