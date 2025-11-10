Anna Sedokova sašutusi par greizsirdīgas kaimiņienes uzbrukumiem: "Ja viņš man raksta, ej un tiec galā ar savu vīru!"
Anna Sedokova iepriekš valstī uzskatīta par vienu no seksīgākajām sievietēm. Viņa joprojām saņem uzmanības apliecinājumus no faniem.
Izskatās, ka Annai karu pieteikusi kāda sieviete, kuras vīrs bija ieinteresējies par dziedātāju un centās iegūt viņas uzmanību. Sieviete vērsās pie Sedokovas, bet izraisīja tikai dziedātājas dusmas.
"Vari mēnešiem ilgi neatbildēt un ignorēt manus zvanus un ziņas. Tas tev nepalīdzēs. Neiesaku sazināties un gulēt ar citu vīriešiem, īpaši ar manu. Citādi tu nožēlosi, ka vispār pie manis vērsies. Ja negribi nožēlot un sabojāt savu reputāciju visā valstī un vairs neparādīties sabiedrībā no kauna, tad tu mani klausīsi," šādu ziņu saņēma māksliniece.
Anna izteica minējumus, kas varētu būt nosūtījis šādu ziņu. "Ir vairākas iespējas. Pirmā - dīvains vajātājs, kurš cenšas pievērst uzmanību jebkādiem līdzekļiem. Otrā - kāda traka sieviete, kurai iestāstīts kāds stāsts. Trešā - kāds vīrietis man raksta, un kāds paskatījies viņa telefonu. Tādu ir daudz, pat darbā notiek dažādas lietas," viņa dalījās minējumos.
Zvaigzne mēģināja noskaidrot, vai viņa patiesi nav kādam uzkāpjusi uz kājas, bet sašutušo dāmu neviens nepazina. "Es pajautāju puisim, ar kuru sazinājos: viņam tādu paziņu nav. Izrādās, ka kāds veltīgi sevi apkauno. Bet kāpēc rakstīt man? Pat ja kāds man raksta, ej un risini to ar savu vīrieti. Viņš taču ir tavs!" komentē māksliniece.
Pēc vairāku stundu izmeklēšanas Sedokovai izdevās noskaidrot, ka pie visa ir vainojams viņas kaimiņš. Kādu reizi vīrietis palīdzēja viņai ienest dzīvoklī ziedus no kāda faniem, un viņi apmainījās ar telefona numuriem gadījumam, ja Annai vēl kādreiz būtu nepieciešama palīdzība.
Māksliniece aicināja greizsirdīgās sievietes risināt situāciju ar saviem partneriem pašas, nevis kritizēt zvaigznes. Sedokova uzsver, ka viņa nesatiekās ar precētiem vīriešiem.
"Meitenes, lūdzu! Ne vienmēr sieviete ir vainīga, reizēm jāpaceļ galva un jājautā savam puisim vai vīram: "Kā tu drīksti rakstīt citām?" Ja viņš atbildēs: "Mēs tikai tā", tad izdari secinājumus, nevis paslēp galvu smiltīs un neapdraud citu sievieti.
Tas ir tavs lēmums - palikt ar tādu vīrieti un turpināt ciest, vai savākt mantas un mēģināt dzīvot bez viņa. Neviens nedrīkst man draudēt! Esmu izturējusi "Afganistānas karu". Tā sāpe, ko es izjūtu katru dienu, nekad nebūs salīdzināma ar īsziņu citai sievietei. Es nekad nebūšu ar kādu, kas ir aizņemts vai pat tikai "laiko" citas meitenes. Kāpēc man tas būtu vajadzīgs? Varbūt beidzam cīnīties par vīriešiem un ļaujam viņiem cīnīties par mums? Kad mēs sapratīsim, ka neesam vainīgas visā?" dusmīgi pauž Sedokova.
Starp citu, Anna tika aizskarta, kad sieviete mēģināja viņai atgādināt par bijušo vīru. "Tajā brīdī, kad kāds pieminēja mana bijušā vīra vārdu, es ļoti sašutu. Neviens nekad nedrīkst minēt viņa vārdu negatīvā nozīmē. Neviens nekad nedrīkst pat velti izrunāt viņa vārdu. Vēlējās mani pazemot? Lūdzu. Man šķiet, ka man nav ko zaudēt. Bet tev?" dusmīgi komentē zvaigzne.
Atgādināsim, ka iepriekš Anna Sedokova stāstīja, ka nevēlas apspriest bijušā vīra Jāņa Timmas nāvi ar presi. Pēc viņas teiktā, pēdējā laikā tikšanās ar žurnālistiem ļoti bieži skar basketbolista pašnāvību.
"Viņi uzdeva ļoti asiņainus jautājumus. Es apstājos un saku vienkāršu lietu: "Lūdzu, atstājiet šo situāciju. Sen jau laiks, jāatstāj viņa vārds mierā. Ļaujiet viņam mierīgi dzīvot, lai viņš kaut kur tur debesīs ir. Kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs nodarāt tik lielu sāpi cilvēkiem? Naudas pēc? PR pēc? Galu galā cilvēka piemiņa ir daudz svarīgāka," sacīja viņa.