VIDEO: Tramps vizītē Lielbritānijā "aizmirst", ka ir precējies, bet Melānijas tērps kļūst par joku objektu
Donalds Tramps kopā ar sievu Melāniju ieradās Londonā. Katru viņu publisko parādīšanos uzmanīgi vēroja ne tikai Lielbritānijā, bet arī visā pasaulē - sākot no pirmās lēdijas tērpiem līdz pat visniecīgākajām ASV prezidenta žestiem.
Viesus uzņēma Vindzoras pilī - tā uz laiku aizstāj Bakingemas pili, kas ir slēgta uz vairākiem gadiem ilgstošas rekonstrukcijas dēļ. Organizatori bija pacentušies: kariešu procesija, goda sardze un valsts vakariņas - viss atbilstoši labākajām karaliskā protokola tradīcijām un līmenī, kas, pēc britu mediju vērtējuma, acīmredzami ASV prezidentam ļoti patika.
Pirmā lēdija dienas pasākumam bija izvēlējusies pelēku "Christian Dior" augstās modes kostīmu: pieguļošu žaketi, svārkus nedaudz zem ceļgala, melnas smailas kurpes.
Galvenais akcents - platmale violetā krāsā. Tieši šī cepure kļuva par joku objektu sociālajos tīklos: lietotāji, tostarp no Krievijas, atcerējās Trampa inaugurāciju, kad Melānija jau reiz bija paslēpusies aiz galvassegas.
"Šajā cepurē viņa man atgādināja detektīvu no "Brēmenes muzikantiem""; Citi viņu salīdzināja ar stāvlampu.
Ja dienā Melānija parādījās stingrā un noslēgtā tēlā - tomēr laikapstākļi bija vēsi, - tad vakarā viņa mirdzēja dzeltenā "Carolina Herrera" kleitā ar violetu jostu, dziļu dekoltē un zaļiem auskariem.
Karaliskās personas arī pārsteidza publiku ar saviem tērpiem. Kamilla bija izvēlējusies zilu "Fiona Clare" kleitu, ko papildināja ar "Philip Treacy" cepuri, gaiši bēšām laiviņkurpēm un piespraudi ar safīriem un dimantiem. Velsas princese bija tērpusies tumši sarkanā mēteļkleitā no "Emilia Wickstead", ko saskaņoja ar glītu "Jane Taylor" cepurīti, "Gianvito Rossi" kurpēm un "Chanel" somiņu.
Keita, starp citu, atstāja īpašu iespaidu uz ASV prezidentu. Ieraugot princesi, apburtais Donalds Tramps nespēja atturēties un izteica viņai komplimentu, nosaucot viņu par ļoti skaistu.
US President Donald Trump is welcomed by the British royal family as he arrives at Windsor Castle https://t.co/tKmlCMYJcC pic.twitter.com/R11vMyiukv— Reuters (@Reuters) September 17, 2025
Jāatzīmē, ka prezidents neieradās tukšām rokām: viņš pasniedza Čārlzam III ģenerāļa Dvaita Eizenhauera zobena kopiju - kā simbolu "vēsturiskajai partnerībai, kas bija vitāli svarīga uzvarai Otrajā pasaules karā".
Skatītāji un mediji rūpīgi sekoja līdzi katrai tikšanās detaļai. Interneta lietotāji norādīja, ka Lielbritānijas karalis pieticīgi gāja aiz Trampa, kamēr viņš, pavadīts aplūkoja goda sardzi.
Savukārt britu izdevumi pievērsa uzmanību tam, ka ASV prezidents vairākkārt draudzīgi uzsita Čārlzam III pa plecu - žests, kas, maigi izsakoties, neatbilst karaliskā etiķetes normām. Bet vakariņu laikā Tramps koķeti uzlūkoja Keitu Midltoni, izskatoties burtiski "apburts".