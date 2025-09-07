Vai princese Keita jau atteikusies no blondajām matu cirtām? Jaunākie foto raisa pārdomas
Kad Velsas princese Keita Midltone 6. septembrī apmeklēja Sieviešu regbija pasaules kausa spēli starp Angliju un Austrāliju, daudzi pamanīja šķietamas izmaiņas viņas vizuālajā tēlā.
Pasākuma laikā Keitas frizūra bija sakārtota brīvā stilā un daudzi norādīja, ka viņas mati kļuvuši manāmi tumšāki. Jāpiemin, ka vēl pirms divām dienām viņa bija manīta ar gaiši blondām matu cirtām, kas izraisīja īstu kritikas vētru.
Iepriekš slavenais matu stilists Sems Maknaits, kurš savulaik strādāja ar princesi Diānu, aizstāvēja Keitu pret kritiķu negācijām, uzsverot, ka "sievietes mati ir ļoti personiska lieta — tie ir bruņas, aizsardzība, viņas pārliecības avots un vēl daudz kas vairāk."
Keita kopš 2022. gada februāra ir Anglijas Regbija savienības patronese, savukārt Viljams kopš 2016. gada pārstāv Velsas Regbija savienību. Pāris kopā ar saviem trim bērniem — princi Džordžu (12), princesi Šarloti (10) un princi Luisu (7) — vairākkārt dalījušies aizrautībā par šo sporta veidu. Pēc vasaras pārtraukuma un laika pavadīšanas Balmoralas pilī, Keita un Viljams 4. septembrī atgriezās pie karaliskajiem pienākumiem, atzīmējot to ar dalību Londonas Dabas vēstures muzeja pasākumā.