VIDEO: kā pēc dalības šovā "Ģimene burkā" klājas Folkmaņiem?
Raidījumā “Ģimene burkā” Bindri ieradušies ciemos pie kādreizējiem dalībniekiem Folkmaņiem, lai noskaidrotu, kā rit dzīve pēc šova.
Sarunā ar Agritu Vita stāsta, ka tagad dzīve kļuvusi mierīgāka, strīdu un konfliktu vairs nav. Agrita interesējas, kā sokas ar sociālo dienestu, jo kādreiz pastāvēja risks, ka bērnus ģimenei varētu izņemt. Tika konstatēts, ka riska nav, taču ģimene joprojām ir uzraudzībā.
Dodoties rudenīgā pastaigā, Vita atklāj, ka viņas vīrs Mareks joprojām meklē darbu, un tas raisa neslēptu pārsteigumu Agritas acīs. Vita stāsta, ka jau 9. decembrī pati atgriezīsies darba vietā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma. Noskaidrojas, ka uzņēmums nodarbojas ar mēbeļu ražošanu. Dzirdot par Vitas plāniem, Agrita neslēpj izbrīnu: “Spēcīgās sievietes visu ņems savās rokās – atgriezīsies darbā, turpinās močīt mājās…”
Tikmēr Vita skaidro, ka viss nav tik vienkārši: “Vispirms mums Ārons ir jāieved dārziņā. No sākuma pa drusciņai, pa pāris stundiņām dienā, tad es atsākšu strādāt, un tad jau Marekam jāmeklē darbs, lai pielāgotos manam darba grafikam. Jo es agri no rīta pazudīšu, viņam būs jāved bērni uz skolu un dārziņu. Es gan baidos, kā man būs atgriezties tajā amatā, es jau tikai divus mēnešus tur pastrādāju un apguvu to amatu. Bet esmu priecīga, ka atgriezīšos darbā.”