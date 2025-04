Šovā "Ģimene burkā" Vitai Folkmanei nav ne mazākās jausmas, kur aizblandījies viņas vīrs Mareks

Izrādās, ka Mareks no paša rīta izgājis no mājas it kā pēc cukura uz veikalu, bet vēl tā arī nav atgriezies. Par vīra klaiņošanu Vita tik nosmej: "Pavasaris ir runču laiks. Tēviņi sāk apkārt kur staigāt. Tā vienkārši dabā iekārtots."