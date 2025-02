Šova "Ģimene burkā" dalībnieks Mareks Folkmanis atsakās no sarunas ar Ainu Poišu

Mareka sieva Vita neslēpj, ka vīra garastāvoklis šobrīd atkarīgs no tā, kā viņam sokas ar darba meklējumiem: "Viss jau atkarīgs no viņa paša. Vienīgais ir cerēt, ka viņš to darbu atradīs. Nedrīkst pazaudēt cerību."