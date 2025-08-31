TV
Šodien 16:16
VIDEO: šova "Ģimene burkā" dalībnieks Mareks Folkmanis dalās pārdomās par grūtībām attiecībās
Pēc intensīvas un emocijām bagātas sezonas šova "Ģimene burkā" dalībnieki satikās, lai kopīgi atskatītos uz pieredzēto šovā. Mareks Folkmanis godīgi atzina - šis laiks viņa ģimenei bijis kā brauciens pa amerikāņu kalniņiem.
"Šo sezonu, vērtējot no viens līdz desmit, es vērtētu kā astoņi," sacīja Mareks, piebilstot, ka viss bijis tālu no ideāla. "Neteikšu, ka mums bija tikai labi mirkļi – vairākums bija par haosu mūsu mājās, attiecībām ar sievu – bija bļaušana, dusmošanās, ienīšana."
Tomēr, neskatoties uz spriedzi, viņš uzsvēra arī pozitīvās pārmaiņas, ko raidījuma pieredze ģimenei devusi. "Uz doto momentu, paldies raidījumam, ka mēs satuvinājāmies. Vairāk sākam pavadīt laiku kopā, atbalstīt."