Sanda Dejus atklāti par attiecībām ar vīru: "Mums nav randiņu"
Aktieris Andris Bulis šovā "Slavenības. Bez filtra" viesojas pie radio personības Sandas Dejus. Sanda izrāda viņam savu darba vietu, parāda, kā paiet laiks starp ētera stundām, kā arī ļauj ielūkoties viņas ikdienas rutīnā.
Andris vēlas uzzināt, kā Sanda spēj apvienot agras rīta stundas, darbu radio, pasākumu vadīšanu un ģimenes dzīvi. Sanda stāsta, ka viņas diena sākas sešos no rīta, bet vakaros viņa ir riktīga guļava: “Mums ir tradīcija – ap astoņiem vakarā izslēdzam televizoru, iztīrām zobus, un visa ģimene lien gultā. Samīļojamies, pasmejamies, un tad guļam.”
Ikdienas pienākumu kontekstā Sanda uzsver, ka ļoti augstu vērtē vīra lomu bērna audzināšanā. Viņš ir tas, kurš rītos ved meitu uz skolu un uzņemas visu nepieciešamo, kamēr viņa atrodas studijā. Sanda nenoliedz, ka sabiedrībā joprojām dominē uzskats, ka tieši mammām ir jādara šīs lietas, jāuzņemas bērna ikdienas soļa organizēšana uz saviem pleciem. Viņa atzīst, ka šo ideju neatbalsta: “Man nešķiet, ka tikai sievietei tas viss būtu jādara. Mans vīrs lieliski tiek galā ar bērnu lietām un uzņemas to daļu, kurā es nevaru būt klātesoša.”
Kad Bulis izjautā Sandu par romantiku, viņa atklāj, ka randiņi divatā viņu ģimenē faktiski neeksistē. Viņa un vīrs laiku divatā īsti nepavada, kā arī bez meitas ceļojumos nedodas: “Mēs neejam uz randiņiem divatā. Dārta ar savu pasaules redzējumu, ka viss ir jauns, svaigs un interesants, iedod to citādo enerģiju mums abiem.”