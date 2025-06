Sanda Dejus ar jaudīgu lēcienu iebrāžas teātra aprindās

Ak, kā Sanda mācījās lēkt! Lēkt man virsū! Centās paveikt, bet viņai kājas neklausīja to izdarīt. Un tad horeogrāfe ķērās klāt un dresēja, lai viņa iemācītos uzlēkt man virsū, kā tāds mērkaķītis apķeroties ap koku. Un beigu beigās viņa to arī apguva, lai arī tas aizņēma pusi no mēģinājuma laika, aptuveni divas stundas. Beigās viņa man virsū uzlēca no galda. Šis gadījums bija tiešām interesants un jautrs. Ar lielu nepacietību gaidu, kad sāksim spēlēt izrādes. Domāju, ka uz skatuves savās "Skroderdienās" spridzināsim! Un ne tikai krāsni,” smejot saka Nacionālā teātra aktieris Kareļins, uzrunājot Sandu: “Varam nodemonstrēt to lēcienu, ko divas stundas mācījāmies?” “Nu nē, es taču nevaru tikt tev augstāk par ceļgalu! Paskat, kāds tu zirgs! Nu labi...” saka Sanda Dejus, pakāpdamās uz viena no mēģinājumu telpā esošajiem soliem.