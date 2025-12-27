Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rīkotās valsts vakariņas par godu Dānijas karaļa Frederika X un Dānijas karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā
28. oktobrī Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā ...
Vai etiķete tika ievērota? Kā Edgars Rinkēvičs un Evika Siliņa sagaidīja Dānijas karaļpāri
Šoruden Rīgā viesojās Dānijas karaļpāris, un karsts debašu temats soctīklos izvērtās par to, vai Latvijas augstākās amatpersonas, tiekoties ar ciemiņiem, ir ievērojušas pienācīgo etiķeti. Dažiem nepatika premjeres Evikas Siliņas kleitas krāsa, daži, kas valsts apbalvojumus redzējuši tikai sapņos, aplami apvainoja prezidentu Edgaru Rinkēviču, ka viņš nemāk tādus nēsāt. Žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis, kā tad ir patiesībā.
28. oktobrī Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa Frederika X un karalienes Mērijas valsts vizītei Latvijā rīkoja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Uz vakariņām bija aicinātas arī citas Latvijas augstākās amatpersonas. Pirms vakariņām pie Rīgas pils notika monarhu oficiālā sagaidīšanas ceremonija un kopīgā fotografēšanās ar Latvijas prezidentu, pēc kā sekoja Latvijas un Dānijas delegāciju sarunas. Pēc tam karalis Frederiks X un karaliene Mērija nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un Ministru prezidenti Eviku Siliņu. Pēcpusdienā viņi apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kultūras akadēmiju un jūgendstila kvartālu Alberta ielā. Bet dienu vēlāk Dānijas karalis un karaliene kopā ar Rinkēviču viesojās Ādažu vidusskolā, kā arī Ādažu militārajā bāzē, lai tiktos ar Latvijas un Dānijas karavīriem un aizsardzības ministriem. Bet pēcpusdienā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notika Dānijas rīkota pieņemšana par godu vizītei Latvijā.
Etiķetes eksperte: “Ar sarkano krāsu jābūt ļoti uzmanīgai”
Etiķetes eksperte Aija Strautmane žurnālam "Kas Jauns" skaidro, kā vērtējama premjerministres Evikas Siliņas tērpu izvēle Dānijas karaliskās vizītes laikā un kādas nianses jāievēro augsta līmeņa oficiālos pasākumos.
Premjerministre uz tikšanos ar Dānijas karalieni devās sarkanā kleitā, ko papildināja tumši zila žakete. Aijas Strautmanes vērtējumā, šī izvēle bijusi veiksmīga. Pēc viņas teiktā, Evika Siliņa šo situāciju esot “izmenedžējusi ļoti labi” – sarkanais bijis drosmīgs, taču līdzsvarots ar tumšo žaketi, kas radījusi lietišķu kopskatu. Tomēr Strautmane atgādina, ka ar sarkano krāsu jābūt piesardzīgiem. Tā esot dominējoša un piesaistoša, un, pēc etiķetes, to bieži iesaka neizmantot, tiekoties ar karaliskām personām. Viņa norāda, ka sarkanā krāsa bieži tiek uzskatīta par “galvenās dāmas” toni konkrētā pasākumā, tāpēc pārējām dāmām vajadzētu izraudzīties atturīgākas krāsas – tumši zilu, pelēku vai bēšu, kas vienmēr izskatās klasiskas un drošas.
Runājot par kurpju izvēli, eksperte piebilst, ka etiķete un mode ne vienmēr iet roku rokā. Sarkanā kleita kopā ar sarkanām kurpēm esot ļoti pamanāma un var šķist pārāk koša šāda līmeņa pasākumam, šoreiz šāda izvēle neesot slikta, bet viņa labāk pieskaņotu melnas kurpes.
Melnā kleita – nevainojama klasika
Vakariņām izvēlētais Evikas Siliņas melnais tērps, Aijas Strautmanes vērtējumā, bijis nevainojams un pilnībā atbilstošs augsta līmeņa oficiālajam pasākumam. Pēc ekspertes domām, gan premjerministre, gan Saeimas priekšsēdētāja izskatījušās izcili – tērpi bijuši eleganti, savstarpēji saskaņoti un atbilda visiem diplomātiskā protokola standartiem. Arī rotas izraudzītas pareizi – atturīgas un neuzkrītošas, lai neaizēnotu apbalvojumus.
Prezidents kļūdu nepieļāva
Sabiedrībā izskanējušās diskusijas par to, vai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aplicis Triju Zvaigžņu ordeņa lenti “otrādi”, Aija Strautmane skaidro, ka šoreiz runa bijusi pavisam par ko citu. Viņa norāda, ka prezidents nēsājis Dānijas augstāko valsts apbalvojumu – Karaliskās ģimenes ordeni, kam nav nekā kopīga ar Latvijas ordeņiem. Līdz ar to lente bijusi uzlikta pareizi, un nekādas kļūdas tur neesot. Pēc ekspertes teiktā, šādos gadījumos amatpersonas vienmēr saņem precīzas norādes par to, kā apbalvojums jāvalkā. Turklāt Latvijā augstā līmenī strādājot Valsts protokola nodaļa, kas saskaņo katru detaļu – no tērpa līdz runām. Nekas šādās vizītēs nenotiek nejauši.