"Es tev nogriezīšu kājas!" - Kaspara Kambalas sieva Olga saņēmusi draudus
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Kambalu pāris apspriež vasarā notikušo skandālu, kas nesen guvis negaidītu pavērsienu. Kāda nejauša sastapšanās sporta klubā pārtapusi pazemojošā un pat zināmā mērā bīstamā atgadījumā. Olga stāsta, ka sākumā centusies risināt situāciju mierīgā ceļā, taču, kad paziņa sākusi izteikt tiešus un draudošus komentārus, viņas pacietība beigusies.
Olga atzīst, ka pērn medijos izplatītais stāsts par viņas attiecībām un finanšu darījumiem bijis emocionāli smags, taču viņa centās saglabāt mieru. Tagad situācija kļuvusi ievērojami nopietnāka: "Trenere, kura seminārā māca par drošību, tajā pašā laikā cilvēkam zālē draud nogriezt kājas. Viņa man teica – es tev nogriezīšu kājas, nevis salauzīšu, bet nogriezīšu!"
Aizkadrā Olga paskaidro, ka viss aizsākās jau vasarā ar presē publicēto informāciju, ka viņa it kā aizņēmusies naudu, lai pamestu vīru, bet pēc tam parādu neesot atdevusi. "Tas vēl nebija viss," viņa piebilst, norādot, ka šis atgadījums saistīts ar divām dāmām – viņas sekotāju Irinu un viņas draudzeni Karīnu, kuras abas strādājot kā treneres. "Irina teica, ka es no viņas esmu nozagusi diētu, bet viņai ir draudzene Karīna, kura apgalvo, ka es no viņas esmu aizņēmusies naudu, arī ir trenere. Nevienai no viņām nav sertifikāta, lai strādātu par trenerēm," Olga paskaidro.
Viņa piebilst, ka abas sievietes turpina viņu vajāt arī sociālajos tīklos, regulāri rakstot negatīvus komentārus. "Viņas ir manas fanes un caur presi cenšas dabūt sev slavu," viņa secina. Aizkadrā Kaspars uzsver, ka šāda uzvedība ir nepieļaujama: "Kā cilvēks, kas strādā sporta zālē, var piedraudēt citam cilvēkam, kas viņam ir parādā naudu – es tev nogriezīšu kājas? Mūsdienās! Paldies Dievam, ka viņa ir sieviete – ja tas būtu džeks, es te droši vien tagad nesēdētu." Olga neslēpj savu sarūgtinājumu par to, cik ātri sabiedrība veido spriedumu, neuzklausot viņas versiju. "Man bieži pārmet: "Olga tāda, Olga šitāda", bet neviens neredz manu pusi. Neviens nejautā, kā tas patiesībā bija," saka Olga. Pēc draudu saņemšanas viņa vērsusies policijā: "Policija nenoreaģēja, bet es domāju, ka iesniegums ir piefiksēts, un tagad jāgriežas tiesā ar prasību par neslavas celšanu."